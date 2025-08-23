Todo listo para la Vendimia Infantil de la Cooperativa La Unión

Novedades y guiños al territorio

La, una de las entidades de referencia en la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, celebrará la próxima semana la tercera edición de su Vendimia Infantil, una actividad que se desarrollará en su lagar de la calle Río de la Hoz, junto al trazado de la línea férrea Córdoba-Málaga, y que busca acercar la tradición vitivinícola a los más pequeños para despertar en ellos la curiosidad por el mundo del vino.La cita, que tendrá lugar el sábado 30 de agosto, a partir de las 10.00 de la mañana, se ha consolidado en apenas tres años como una experiencia única para familias enteras. Y es que no se trata solo de entregar las uvas y asistir a su molturación en vivo: el objetivo va mucho más allá. La cooperativa, que desarrolla desde hace años una de las mayores vendimias de Andalucía, persigue algo tan necesario como ilusionante: garantizar el relevo generacional en un sector que forma parte de la identidad de Montilla y de toda la comarca.El director-gerente de la entidad, Francisco Fernández, sostiene que “difícilmente conseguiremos un relevo generacional tan necesario para el mantenimiento de la vitivinicultura en Montilla si no dejamos que los más jóvenes conozcan nuestras tradiciones y entiendan la importancia de la defensa de los agricultores”.De hecho, el portavoz de la cooperativa hace hincapié en que la iniciativa pretende “sembrar entre la juventud la semilla de mantener nuestro patrimonio, el que nos identifica, con una tradición antiquísima del cultivo de la vid y la elaboración de nuestros vinos generosos”.La jornada arrancará con la recepción y pesaje de la uva en la báscula, aunque solo en cantidades simbólicas y con los medios que ellos mismos elijan: carritos, canastas, cestas o cualquier otro recipiente. Después llegará uno de los momentos más esperados: la descarga de la uva en un pequeño lagar instalado para la ocasión, donde se explicará paso a paso el proceso de elaboración del vino.Durante la tercera edición de la Vendimia Infantil no faltará un taller impartido por la Asociación de Amigos de la Venencia de Montilla, que permitirá a los participantes iniciarse en este oficio tradicional tan vinculado al marco Montilla-Moriles. La actividad se completará, además, con un desayuno molinero que dará la oportunidad de degustar el aceite de oliva virgen extra de la Cooperativa Agrícola La Unión que, de este modo, pondrá el broche a una jornada lúdica que combina tradición, aprendizaje y diversión.La Vendimia Infantil mantiene su espíritu abierto. Por ello, podrán participar todos los niños y niñas interesados, sin importar si tienen o no relación familiar con la cooperativa. Eso sí, será necesario inscribirse previamente, antes del jueves 28 de agosto, bien en la oficina de la entidad, a través del teléfono 957 651 855, mediante el correo electrónicoo enviando un mensaje por WhatsApp al número 669 879 375."Durante toda la actividad, los menores deberán estar acompañados por un adulto", recuerdan desde la organización, toda vez que avanzan que, al finalizar la Vendimia Infantil, cada participante recibirá un diploma conmemorativo, un detalle que servirá de recuerdo para los pequeños protagonistas de la jornada.Además, la Cooperativa Agrícola La Unión quiere prolongar la experiencia más allá de ese día con un concurso de dibujo, en el que los niños podrán plasmar cómo vivieron la actividad. Las obras deberán entregarse en la oficina de la entidad, situada en el número 1 de la Avenida de Italia, junto a las calles Burgueños y Fuente Álamo, antes del próximo 10 de septiembre.Esta edición incluye dos novedades significativas. Por un lado, la participación activa de la Asociación de Amigos de la Venencia de Montilla, que conducirá el taller para enseñar a los niños cómo se venencia el vino, una técnica tradicional que nació con una finalidad muy práctica: comprobar el estado de los vinos en las botas de crianza.Por otro lado, la III Vendimia Infantil incorpora la iniciativa de invitar cada año a niños de alguna localidad perteneciente a la DOP Montilla-Moriles, comenzando en esta ocasión por la localidad de Moriles, con la que La Unión mantiene un vínculo muy especial, sobre todo desde elEn apenas tres años, la Cooperativa Agrícola La Unión ha logrado que esta cita, nacida en 2022 tras una anécdota entrañable —dos hermanos que llegaron con sus padres llevando cada uno un tractor de juguete para descargar uva como los adultos—, se haya convertido en un acontecimiento muy esperado.Con este tipo de iniciativas, la Cooperativa Agrícola La Unión –fundada en 1979 y hoy considerada una de las entidades de referencia en la DOP Montilla-Moriles– refuerza su compromiso con la cultura vitivinícola y la transmisión de valores que han sustentado durante siglos la economía y la identidad de la Campiña Sur cordobesa.Este afán de superación ha llevado a la cooperativa a ampliar sus infraestructuras. En los últimos años, ha desarrollado unas modernas instalaciones en la calle Río de la Hoz, cerca de la estación de ferrocarril, sobre una parcela de 35.000 metros cuadrados y con gran capacidad de almacenamiento. Asimismo, dispone de un local en la calle Juan Colín —próximo a su domicilio principal en la Avenida de Italia— donde se almacenan productos y donde, durante años, se han celebrado numerosas actividades culturales y recreativas.