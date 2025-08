Nuevas ofertas de empleo

Comercial para tienda de telefonía (Montilla)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 25/07/2025

Supervisor/-a de Producción (Montilla)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 25/07/2025

Conductor/-a de camión (Montilla)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 29/07/2025

Personal de limpieza (Lucena)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 29/07/2025

Profesor/-a de baile (La Rambla)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/08/2025

Técnico de Turismo (Zuheros)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/08/2025

Auxiliar administrativo (La Rambla)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/08/2025

Operario/-a de producción (Almodóvar del Río)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/08/2025

Técnico/-a de calidad (Lucena)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/08/2025

Técnico/-a de mantenimiento (Almodóvar del Río)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/08/2025

Enfermero/-a (Benamejí)

FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/08/2025

La empresa Seromemu, S.L. ofrece una vacante presencial a jornada completa como comercial en su tienda de telefonía ubicada en Montilla. La persona seleccionada será responsable de asesorar a los clientes, realizar ventas, gestionar relaciones comerciales y ofrecer seguimiento postventa. Se valoran habilidades en atención al cliente, comunicación efectiva, experiencia en ventas y negociación, así como una actitud proactiva y orientada a resultados. Esta es una oportunidad ideal para profesionales con dotes comerciales que deseen integrarse en un entorno dinámico y en constante contacto con el público. Oferta disponible en este enlace Carrier, empresa líder en soluciones de climatización industrial, busca un supervisor de producción para su planta en Montilla (Córdoba). La posición, de carácter indefinido y presencial de lunes a viernes, requiere una titulación en Ingeniería Técnica Industrial o similar y al menos 2 a 3 años de experiencia en entornos industriales. El rol implica la supervisión de tres líneas de montaje de fancoils, liderando un equipo de hasta 30 operarios y garantizando el cumplimiento de objetivos de calidad, producción y seguridad. Se valorará experiencia en metodologías de mejora continua como QRQC y KAIZEN. La empresa ofrece estabilidad laboral, plan de carrera con proyección en diversas áreas, un entorno de trabajo colaborativo y un paquete competitivo de beneficios. Oferta disponible en este enlace La empresa Agrovin ofrece una oportunidad laboral en Montilla para conductores o conductoras con carnet C y ADR en vigor, con al menos un año de experiencia en transporte por carretera. El puesto es presencial y de jornada completa, bajo contrato de duración determinada, e incluye labores de reparto de mercancías —algunas consideradas peligrosas según la normativa ADR— dentro de Andalucía. Entre las funciones destacan la carga y descarga del vehículo, la gestión de documentación de ruta y albaranes, y la revisión básica del camión. Se valorará experiencia previa en distribución urbana o regional, conocimientos de mantenimiento de vehículos y residencia en la zona. La empresa busca profesionales responsables, con buena comunicación y orientación al cliente. Oferta disponible en este enlace Supera Gestión Integral de Servicios, S.L. busca incorporar personal de limpieza en Lucena para cubrir un contrato de sustitución en jornada parcial. El horario es de lunes a viernes, de 08:30 a 13:30 horas, ideal para quienes buscan compatibilizar el empleo con otras responsabilidades. Las tareas incluyen la limpieza de centros y mobiliario. Se requiere contar con certificado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento o con incapacidad permanente, además de disponer de vehículo propio. Se valorará experiencia previa en el sector. El salario se establecerá según condiciones del puesto. Oferta disponible en este enlace La Escuela de Baile Boogaloo, ubicada en La Rambla busca incorporar desde septiembre a profesores o profesoras de baile versátiles para impartir clases por la tarde en jornada parcial, bajo contrato fijo discontinuo. No se requiere experiencia previa, aunque se valorará formación en danza y dominio de varios estilos como hip-hop, ritmos latinos, flamenco, ballet o danza contemporánea. La posición implica trabajar con grupos de todas las edades, desde niños hasta adultos, y requiere compromiso, puntualidad y habilidades comunicativas. Se ofrece un entorno dinámico, creativo y con posibilidad de desarrollo profesional, con una remuneración de entre 450 y 1.050 euros brutos al mes según dedicación y experiencia. Oferta disponible en este enlace El Ayuntamiento de Zuheros oferta un puesto de técnico o técnica de gestión para el Plan de Sostenibilidad Turística, con funciones centradas en la gestión de proyectos, tramitación de expedientes de contratación pública, justificación de subvenciones del PRTR e introducción de datos en la plataforma COFFEE y otras plataformas vinculadas a la Junta de Andalucía y al Gobierno central. Se ofrece un contrato de interinidad a jornada completa, con horario de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, y un salario bruto mensual de 2.008 euros con pagas extras prorrateadas. Se valorará formación en turismo, economía, derecho, ciencias ambientales o gestión pública. Oferta disponible en este enlace El Ayuntamiento de La Rambla ofrece un puesto de auxiliar administrativo o auxiliar administrativa para la gestión administrativa del proyecto CeramiTUR La Rambla. La contratación será de carácter interino, con una duración prevista de 36 días y jornada completa en horario partido de mañana y tarde, entre las 7:30 y las 20:30 horas. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.470 euros, con pagas extras prorrateadas. Se requiere como mínimo el título de Graduado Escolar o equivalente. Se valorará formación relacionada con administración, gestión de empresas o secretariado, así como conocimientos específicos en tareas administrativas vinculadas a la gestión de proyectos. Oferta disponible en este enlace Una empresa del sector farmacéutico ubicada en Almodóvar del Río necesita incorporar a tres operarios u operarias de producción para trabajar en jornada completa, con turnos de 7:00 a 15:00 horas o de 15:00 a 23:00 horas. El contrato ofrecido es de carácter indefinido y el salario bruto mensual asciende a 1.750 euros, con pagas extras prorrateadas. Se requiere experiencia mínima de doce meses en el manejo de maquinaria para la elaboración de productos farmacéuticos, así como formación profesional de grado medio, conocimientos de Microsoft Office, permiso de conducir tipo B y vehículo propio. Se valorará el cumplimiento de normas de buenas prácticas de fabricación. Oferta disponible en este enlace Una empresa del sector industrial y de automoción con sede en Lucena busca incorporar a un técnico o técnica de calidad para jornada completa, con horario de 07:00 a 15:00 horas. Se ofrece contrato laboral indefinido y salario bruto mensual de 2.500 euros, con pagas extras prorrateadas. Entre las funciones destacan la implementación de sistemas de calidad como PPAP, AMFE y 8D, auditorías internas, análisis de no conformidades y coordinación con producción y clientes. Se requiere formación en áreas técnicas como electricidad, electrónica o mecánica, así como nivel B1 de inglés. Se valorará experiencia previa en control de calidad industrial. Oferta disponible en este enlace Una empresa del sector farmacéutico con sede en Almodóvar del Río necesita incorporar a un técnico o una técnica de mantenimiento con al menos cinco años de experiencia en entornos industriales. Se requiere formación de grado superior en mantenimiento electromecánico, conocimientos en sistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos, neumáticos e hidráulicos, así como manejo de herramientas de taller. Entre sus funciones figuran el mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, cambios de formato, resolución de averías e instalación de nuevos equipos. El contrato será indefinido, a jornada completa, con turnos de 7:00 a 15:00 o de 15:00 a 23:00 horas y un salario de 2.000 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace Una residencia de mayores en Benamejí busca incorporar a dos enfermeros o enfermeras para realizar las funciones propias del puesto, conforme a lo establecido en el convenio del sector. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa y con horario rotativo de mañanas y tardes. El salario bruto mensual es de 1.374 euros, con pagas extraordinarias no prorrateadas. Es imprescindible contar con formación reglada en enfermería, orientada al cuidado sanitario y social de personas enfermas. Las tareas se centrarán en la atención directa a los residentes, seguimiento de tratamientos y coordinación con el resto del equipo sanitario del centro. Oferta disponible en este enlace