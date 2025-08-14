Ademo y el Ayuntamiento firman un convenio para relanzar el comercio local



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha suscrito un nuevo convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios y Autónomos de Montilla (Ademo), por un importe total de 51.000 euros. El objetivo es claro: seguir apostando por la dinamización del tejido comercial y empresarial de la localidad, reforzando especialmente el papel del comercio de cercanía y de las pequeñas empresas que, cada día, levantan sus persianas en las calles del municipio.El acto de la firma contó con la participación del alcalde de Montilla, Rafael Llamas; del teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales; del presidente de Ademo, Pepe Márquez; y de la gerente de la entidad, Ana Beatriz Jiménez.La rúbrica no solo formalizó la colaboración entre ambas instituciones, sino que también escenificó una voluntad compartida de “seguir dando pasos firmes”, como expresó el propio colectivo empresarial, para consolidar una red comercial sólida en Montilla.De los 51.000 euros contemplados en el acuerdo, 30.000 euros se destinarán a financiar la campaña de bonos de comercio, una de las herramientas mejor valoradas en los últimos años por comerciantes y clientes. Esta medida busca incentivar las compras en establecimientos de la ciudad, ofreciendo a la ciudadanía descuentos que contribuyan a fidelizar el consumo local y a mantener el pulso económico de la zona.Por otro lado, los 21.000 euros restantes que se contemplan en el convenio irán dirigidos a actividades de promoción empresarial, entre las que se incluyen la celebración de una nueva edición de la feriay la tradicional Cata Dirigida de Vinos.Durante su intervención, Rafael Llamas subrayó el valor de este tipo de iniciativas y el papel que las empresas y comercios asociados a Ademo desempeñan en la vida cotidiana del municipio. “Este convenio representa un paso más en la apuesta decidida del Ayuntamiento por el comercio de cercanía y el desarrollo económico local”, afirmó el primer edil.Además, Rafael Llamas destacó el "impacto directo" que la campaña de bonos de comercio ha tenido en otras ocasiones, y el que se espera que vuelva a tener en los próximos meses: “Los bonos de comercio no solo impulsan las ventas, sino que acercan a la ciudadanía a nuestros comercios de proximidad, que son clave para mantener la vitalidad de Montilla”, apuntó el regidor montillano.Pepe Márquez, presidente de Ademo, agradeció al Ayuntamiento de Montilla su implicación y respaldo continuo, y puso el foco en la importancia de seguir apostando por proyectos como, cuya segunda edición se celebrará el próximo mes de noviembre.En cuanto a los bonos de comercio, Márquez confirmó que volverán a ponerse en marcha a partir de septiembre y que se desarrollarán en dos oleadas: una coincidiendo con la vuelta al cole y otra más cercana a la campaña navideña. “Vamos paso a paso, pero con pasos firmes para consolidar una red comercial y empresarial fuerte en Montilla”, manifestó.Por su parte, la gerente de Ademo, Ana Beatriz Jiménez, fue la encargada de detallar la distribución de los fondos dirigidos a la campaña de bonos de comercio. Según explicó, se prevé lanzar 2.000 bonos en cada una de las dos fases, lo que permitirá continuar reforzando la relación entre consumidores y pequeños comercios. “Se pondrán en circulación 2.000 bonos en cada edición, para seguir fidelizando al cliente local y apoyar a los comercios adheridos”, detalló.El convenio contempla también otro tipo de actuaciones orientadas a fortalecer el ecosistema empresarial de Montilla. Entre ellas, se incluyen acciones formativas, jornadas dirigidas a empresarios y empresarias, así como eventos deque permitan tejer nuevas sinergias y aumentar la competitividad de los negocios locales.En definitiva, el acuerdo sellado entre el Consistorio montillano y Ademo supone un nuevo impulso a la estrategia de dinamización comercial puesta en marcha en los últimos años. Con campañas que llegan en momentos clave del calendario para el sector comercial y con una clara apuesta por visibilizar y fortalecer al empresariado montillano, Montilla busca posicionarse como una ciudad que cuida de su tejido económico con medidas concretas, planificadas y con vocación de continuidad.