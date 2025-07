Éxito del Club Montilla-Córdoba Triatlón en los Campeonatos de España disputados en Calahorra

Buenos resultados en Acuatlón

Broche de oro en Duatlón Cros

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: C.D. MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLÓN

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón ha brillado con luz propia en el Campeonato de España de Triatlón Cros 2025, celebrado este sábado en la localidad riojana de Calahorra, con un excelente balance colectivo que ha incluido tres podios por equipos —oro en Júnior Masculino, plata en Cadete Masculino y bronce en Juvenil femenino— y sólidas actuaciones individuales en varias categorías.La jornada, marcada por un ambiente espectacular y unas condiciones meteorológicas ideales en el embalse de El Perdiguero y el Parque del Cidacos, contó con la presencia de lo más granado del triatlón cros a nivel nacional. En la categoría Élite, el canario Vicente Hernández, del Tenerife Reactivité Fisioterapia In Side Logistics, se proclamó campeón con un tiempo de 01:15:39.Por su parte, la gallega Elsa Pena, del Cidade de Lugo Fluvial, revalidó su título femenino con un crono de 01:32:22. Sin embargo, más allá del brillo de los campeones absolutos, el protagonismo también recayó en los clubes que, como el Montilla-Córdoba Triatlón, supieron combinar juventud, talento y entrega.Uno de los grandes triunfos del club montillano llegó de la mano del equipo Júnior Masculino, que se alzó con la medalla de oro, tras el excelente rendimiento de Juan Pablo Vera, octavo clasificado; Alejandro Castro, en la decimotercera posición; y David Espejo, que completó la prueba en el puesto vigésimo tercero. Un trío joven pero muy competitivo, que supo interpretar a la perfección los ritmos de una carrera exigente desde el segmento de natación hasta la línea de meta.En la categoría Júnior Femenina, Natalia Ramírez volvió a confirmar su extraordinario estado de forma con un meritorio sexto puesto, mientras que Melisa Cárdenas (11.ª), Alba Torres (16.ª) y Ainhoa Pedrosa (24.ª) sumaron fuerzas para conquistar una valiosa medalla de bronce por equipos en Juvenil Femenino, en una categoría en la que el club Triatló Ontinyent logró el oro y el E-Triatlón Valladolid, la plata.Tampoco pasó desapercibida la actuación del equipo Cadete Masculino. Jaime Ramírez, que firmó una brillante quinta plaza, fue el mejor clasificado del conjunto, seguido de cerca por Miguel Ruiz (6.º), mientras que Manuel Castro (40.º) completó el trío que llevó al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón al segundo escalón del podio, solo por detrás del potente Triatlón Europa.En la categoría Juvenil Masculina, Jesús Espejo defendió los colores del club montillano con una vigésima posición que refrenda su crecimiento competitivo, mientras que en Cadete Femenino, Irene Sánchez cruzó la meta en el vigésimo lugar, en una prueba muy exigente que coronó a Paula Burgos, del Squali Carabanchel, como campeona nacional.En la categoría reina, la Élite, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón estuvo representado por Alicia Soriano y Miguel Ángel Benítez. Soriano volvió a demostrar su solidez con un notable noveno puesto entre las mejores especialistas del país, en una prueba que dominó Elsa Pena, mientras que Benítez completó su participación en la vigésimo octava posición masculina, en una carrera en la que los ritmos fueron frenéticos desde el primer metro.El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón firmó una destacada actuación en el Campeonato de España de Acuatlón 2025, celebrado en la tarde del sábado en Calahorra. En una jornada marcada por la exigencia física y el alto nivel competitivo, el club montillano sumó una medalla de plata por equipos en la categoría Juvenil Femenina y un bronce individual en el grupo de edad de 50 a 54 años, gracias al excelente rendimiento de Antonio Luis Ramírez Durán.Ramírez Durán volvió a dejar constancia de su regularidad y experiencia en este tipo de pruebas, alcanzando el tercer peldaño del podio en una categoría que cada año incrementa su competitividad. Su medalla de bronce fue uno de los momentos más celebrados por la expedición montillana desplazada hasta tierras riojanas.Por otro lado, el equipo juvenil femenino del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón logró una meritoria medalla de plata, solo superado por el poderoso Squali Carabanchel. La clasificación la encabezaron tres jóvenes triatletas que dejaron una imagen de solidez y entrega en todo momento: Clara Navarro, quinta clasificada, Ainhoa Pedrosa, sexta, y Melisa Cárdenas, en la decimoctava posición. Alba Torres, que también compitió en esta categoría, finalizó en el puesto 23.º, contribuyendo con su esfuerzo al gran resultado colectivo.En la categoría Cadete Masculino, Jaime Ramírez finalizó en una meritoria octava posición tras una carrera muy táctica, en la que también destacó Miguel Ruiz, que cruzó la meta en el puesto decimotercero, consolidando el buen papel de la cantera montillana en esta franja de edad. En Cadete Femenino, Irene Sánchez demostró su capacidad de lucha hasta el final y consiguió una sólida décima posición en una carrera con un altísimo nivel.También en la categoría Juvenil Masculino el club montillano dejó su huella, con un séptimo puesto para Alejandro Castro y un octavo lugar para Hugo Vilela, ambos protagonistas de una prueba marcada por los continuos cambios de ritmo y la tensión hasta el último metro. En Juvenil Femenino, Ainhoa Ruiz completó una actuación muy combativa, alcanzando el décimo puesto y aportando puntos decisivos para el subcampeonato por equipos.Mientras tanto, en lo más alto del podio nacional se coronaban Ana Carballo, del Cidade de Lugo Fluvial, y Vicente Hernández, del Tenerife Reactivité Fisioterapia In Side Logistics. Carballo, que firmó el mejor parcial de carrera a pie, se impuso con autoridad en la prueba femenina, cruzando la meta con un tiempo de 32 minutos. Hernández, por su parte, paró el crono en 28:05 y revalidó así su título nacional, sumando otro éxito a su ya brillante palmarés.El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón firmó una actuación memorable en el Campeonato de España de Duatlón Cros 2025, celebrado en la mañana de ayer en Calahorra. La localidad riojana, que acogió durante todo el fin de semana las grandes citas nacionales de esta disciplina, fue testigo de una jornada marcada por el barro, la exigencia física y, también, por la ilusión de quienes no se conforman con competir: quieren dejar huella. Entre ellos, el conjunto montillano, que regresó a casa con una medalla de plata por equipos en la categoría Júnior Masculino y una brillante presea individual para José Chicano en su grupo de edad.Fue precisamente Chicano quien volvió a demostrar que la pasión por el deporte no entiende de calendarios. El veterano duatleta logró una merecidísima medalla de plata en la categoría de 70 a 74 años, reafirmando que el tesón y la constancia siguen marcando su camino competitivo. Su gesta no solo es motivo de orgullo para el club, sino también un ejemplo inspirador para las nuevas generaciones.En la categoría Élite femenina, Alicia Soriano luchó con valentía frente a las mejores especialistas del país, finalizando en una sólida octava posición. En una carrera muy disputada, que terminó coronando a Eva María Sánchez, del CEA Bétera, como campeona nacional, la montillana se mantuvo firme en los segmentos de carrera a pie y ciclismo BTT, manteniéndose en el grupo de cabeza y dejando claro que su evolución sigue en ascenso.La cantera del club también dejó claro que el relevo generacional está más que asegurado. En categoría Juvenil Femenino, Alisa Sushch logró subir al tercer cajón del podio tras una actuación valiente y decidida. Su medalla de bronce recompensa una temporada de esfuerzo continuo y lanza un mensaje claro: hay futuro, y es prometedor. De igual modo, Ainhoa Ruiz finalizó en una meritoria séptima posición en la misma categoría, ratificando su buen estado de forma.En Juvenil Masculino, Jesús Espejo completó una gran carrera y cruzó la meta en la decimoséptima posición, mostrando consistencia en una prueba repleta de jóvenes talentos. En la categoría Cadete Masculino, Manuel Castro se dejó la piel en cada tramo y acabó en el puesto trigésimo quinto, dentro de una clasificación marcada por la enorme densidad competitiva y el altísimo nivel de exigencia física.Pero si hubo un resultado coral que marcó la jornada para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, ese fue sin duda la medalla de plata lograda por equipos en la categoría Júnior Masculino. Juan Pablo Vera, Alejandro Castro y David Espejo fueron los protagonistas de una carrera trabajada desde el inicio, cuidando cada relevo, cada esfuerzo, cada aceleración. Vera fue el mejor clasificado del trío al llegar en la decimocuarta posición, seguido por Castro en la vigésima y Espejo en la vigésimo segunda. Juntos, como un bloque sólido, impulsaron al club montillano hasta el segundo puesto del podio nacional, por detrás del potente Triatlón La Val.La jornada, en la que también brillaron nombres propios como Fernando Carmona (campeón masculino absoluto) y Javier Álvarez (ganador del maillot Loterías al mejor parcial ciclista), sirvió para reafirmar el protagonismo del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón en el panorama nacional. A la vista de los resultados, no se trata solo de participar, sino de competir con carácter, de crecer como equipo y de dejar siempre una estela de esfuerzo y superación.Más allá de los resultados concretos, la presencia del club montillano en Calahorra ha sido una demostración del buen trabajo de base, del compromiso con el deporte y de la ambición colectiva de una entidad que, año tras año, sigue consolidándose como uno de los referentes nacionales en las disciplinas de resistencia.