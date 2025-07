El Ayuntamiento de Montilla reduce la deuda municipal a mínimos históricos

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El equipo de gobierno que preside Rafael Llamas ha dado a conocer esta mañana los últimos datos sobre la situación económica del Ayuntamiento de Montilla, que reflejan una destacada reducción de la deuda municipal y consolidan el Consistorio como uno de los menos endeudados por habitante de toda la provincia de Córdoba.La teniente de alcalde de Hacienda, Antonia Ramírez, ha detallado que el Consistorio cerró el ejercicio 2024 con una deuda viva de 4.106.156 euros, lo que equivale al 16,06 por ciento del presupuesto municipal y a 184 euros por habitante. Esta cifra, que ya evidenciaba un notable descenso respecto a ejercicios anteriores, ha experimentado un recorte aún más significativo en lo que va de 2025, gracias a una amortización anticipada de 800.000 euros aprobada en pleno.Así, la deuda municipal a fecha de julio de 2025 se sitúa en 2.813.379 euros, lo que representa tan solo el once por ciento del presupuesto y deja la deuda por habitante en 126 euros. “Estos datos son muy positivos y reflejan una situación económica saneada que nos permite afrontar nuevos proyectos con mayores garantías y acceder a subvenciones y financiación externa en condiciones favorables”, ha señalado Ramírez, quien ha subrayado que Montilla cuenta actualmente con “una de las deudas por habitante más bajas de la provincia”.Este giro en las finanzas municipales cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta la situación de partida. En 2015, la deuda del Ayuntamiento de Montilla ascendía a 14,5 millones de euros, lo que suponía el 84 por ciento del presupuesto municipal y una carga de 602 euros por habitante.Así lo ha recordado el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quien ha valorado este descenso como un éxito colectivo y una muestra clara de responsabilidad en la gestión. “Hemos pasado de ser el municipio de más de 20.000 habitantes con mayor endeudamiento por habitante de la provincia, a liderar ahora el ranking positivo como el que menos deuda tiene”, ha afirmado.En ese sentido, Llamas ha querido reconocer el trabajo desempeñado por el Área de Hacienda y por el conjunto del equipo técnico municipal, además de destacar la importancia de la hoja de ruta que se marcó en el anterior mandato. “La base para aplicar políticas sociales y de inversión de calidad está en una economía municipal sólida”, ha subrayado el primer edil.No obstante, el alcalde ha aprovechado para reclamar un mayor margen de maniobra para las entidades locales a la hora de gestionar sus recursos. “Cumplimos con las reglas fiscales y hemos demostrado responsabilidad en la gestión, pero necesitamos que se flexibilicen limitaciones como el techo de gasto para poder aplicar el ahorro en proyectos que mejoren la vida de nuestros vecinos”, ha concluido el regidor montillano.El balance económico presentado por el equipo de gobierno del PSOE no solo mejora la imagen financiera del Consistorio, sino que también ofrece un horizonte más despejado para acometer inversiones con garantías, optar a nuevos fondos y fortalecer los servicios públicos.Y es que, como han coincidido en destacar tanto la teniente de alcalde de Hacienda como el propio alcalde, "una economía saneada no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para construir una Montilla más dinámica, equitativa y preparada para los retos del futuro".