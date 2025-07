El Aula de Viticultura recomienda extremar la vigilancia ante el oídio y el mildiu

El último boletín del Aula de Viticultura del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles advierte de la aparición localizada de oídio en algunos viñedos del marco, coincidiendo con el cierre de racimos y el inicio del envero.Según ha detallado la ingeniera agrónoma Ángela Portero, responsable del Aula de Viticultura, los propietarios de viñas deberían recorrer sus parcelas para localizar rodales con síntomas de esta enfermedad fúngica, que se manifiesta en forma de polvo blanquecino sobre hojas, tallos y racimos, debilitando la planta y comprometiendo la calidad del fruto.En caso de detectar focos, la especialista recomienda actuar con tratamientos adecuados, como el uso de azufrados en polvo. No obstante, Portero ha advertido que estos tratamientos no deben aplicarse con temperaturas altas, ya que podrían provocar quemaduras en los racimos. También ha recordado la importancia de pulverizar con uniformidad, prestando especial atención a las zonas menos expuestas al sol, donde los racimos pueden quedar ocultos.Antes del cierre completo de los racimos, las vides que no presenten síntomas no deben tratarse. En cambio, si hay signos visibles, es necesario intervenir con fitosanitarios, entre los que destacan productos comerciales como, entre otros, así como principios activos como Difenoconazol o Penconazol. Además, desde el Consejo Regulador se ha instado a no realizar dos aplicaciones consecutivas con productos de la misma familia química.Por otro lado, el boletín número 13 emitido por la Agrupación de Producción Integrada (API) también ha hecho balance del desarrollo del mildiu, una enfermedad que ha mostrado un comportamiento anómalo e intenso debido a la sucesión de lluvias desde abril hasta finales de mayo. Portero ha indicado que, aunque en algunos racimos todavía pueden aparecer síntomas de mildiu lavado –como uvas de color marrón y pasas secándose lentamente–, la enfermedad ya puede darse prácticamente por finalizada.A modo de orientación para años futuros, se ha recomendado registrar las fechas de aparición y los tratamientos aplicados en cada parcela. En ese sentido, Ángela Portero ha subrayado que los ataques más severos se produjeron tras las lluvias de los días 2, 4 y 5 de mayo, con el episodio de mayor riesgo registrado tras la lluvia del 23 de mayo, coincidiendo con altas temperaturas.De cara al control del mildiu en campañas venideras, se han identificado como fechas apropiadas de tratamiento los días previos a lluvias señaladas, como las del 28 al 30 de abril y del 7 al 9 de mayo. "Los productos sistémicos o mixtos han demostrado ser los más eficaces, sobre todo si se aplican entre ocho y nueve días antes de lluvias intensas", sostiene la responsable del Aula de Viticultura.Además, Portero ha informado de la presencia muy reducida de mosquito verde, un insecto que apenas ha causado daños, localizándose en hojas jóvenes de las partes altas de los pámpanos. En cuanto a la polilla del racimo y la araña amarilla, también se han registrado niveles muy bajos, sin focos significativos. La eulia de la vid, por su parte, no ha sido motivo de tratamiento en esta campaña.En lo que respecta a los corrimientos de flor, se ha señalado una incidencia superior a la de años anteriores. "Las causas principales han sido las condiciones meteorológicas adversas durante la floración y el exceso de humedad, que han afectado al desarrollo fisiológico del viñedo", detalla la experta del Consejo Regulador.Finalmente, el boletín ha recordado que el estado fenológico de la vid se sitúa entre el cierre de racimos y el inicio del envero, según la variedad y el terreno. El seguimiento continuo del viñedo y la aplicación adecuada de tratamientos siguen siendo las principales recomendaciones del Aula de Viticultura para salvaguardar la sanidad vegetal y la calidad de la cosecha en el marco de la DOP Montilla-Moriles.