La Copa Paquillo reunirá en Montilla a más de 150 jugadoras de cinco clubes de la provincia

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno" ha puesto el punto final a una intensa temporada 2024-2025, que arrancó en septiembre del pasado año y que ha reunido a más de 90 niñas, adolescentes y mujeres repartidas en cinco equipos. Una temporada que consolida el club como un verdadero referente en el fútbol femenino de la provincia de Córdoba, no solo por su crecimiento deportivo, sino también por su firme compromiso con la igualdad y la formación.Como ya es tradición, la Copa Paquillo servirá para cerrar este curso deportivo con una gran jornada de fútbol y convivencia. El torneo se celebrará este sábado en el Estadio Municipal de Fútbol de Montilla, en colaboración con el Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla.Será la duodécima edición de este evento, que no solo destaca por lo deportivo, sino también por su valor social: ofrecer un espacio donde niñas y adolescentes que comparten una misma pasión puedan encontrarse, competir y celebrar juntas el fútbol femenino.Desde las 17.45 de la tarde y hasta las 22.00 de la noche, aproximadamente, se disputarán los encuentros entre los ocho equipos participantes, procedentes de cinco clubes diferentes: el Priego Club de Fútbol, el Club Femenino de Fútbol de Córdoba, el Club Deportivo Mar de Olivos de Nueva Carteya, el Club Deportivo Ciudad de Lucena y, por supuesto, el Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno". La cita reunirá a cerca de 150 jugadoras divididas en dos categorías: Sub-12 y Sub-15.Tal y como reconocen desde la entidad, este torneo no es solo una fiesta deportiva: es también una declaración de principios. Una forma de visibilizar el lugar que merece el deporte femenino y de seguir rompiendo barreras en un contexto que, históricamente, ha dado la espalda a las mujeres futbolistas. De este modo, la Copa Paquillo es sinónimo de sororidad, de esfuerzo compartido, y de una convicción clara: el fútbol también es femenino, y está más vivo que nunca.Desde la dirección del club se respira un sentimiento profundo de orgullo. No solo por los logros deportivos, sino también por los aprendizajes, los errores y los aciertos que han forjado el camino durante esta temporada. Con la mirada ya puesta en septiembre, el Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno" se despide de un año lleno de emociones con la misma ilusión de siempre: seguir creciendo, seguir luchando, y seguir apostando por un fútbol femenino que merece todo el espacio, el reconocimiento y el apoyo de la sociedad.