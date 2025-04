El Conservatorio Elemental de Música oferta 36 plazas de nuevo ingreso para el próximo curso

Elmantendrá abierto hasta el próximo 30 de abril el plazo de admisión para las personas interesadas en aprender a tocar alguno de los instrumentos ofertados. En esta ocasión, el centro montillano cuenta con 36 plazas de nuevo ingreso para el próximo curso 2025/2026, además de nueve plazas vacantes para poder matricularse en cursos distintos de 1.º.Al igual que en años anteriores, existen dos formas de matricularse en el centro: inscribiéndose en el primer curso o, bien, en otros niveles más avanzados. El Conservatorio Elemental de Música "Luis Bedmar Encinas" oferta para el próximo curso 2025/2026 un total de seis especialidades en su primer curso: Clarinete (3 plazas), Guitarra (9), Piano (9), Violín (9), Viola (3) y Violonchelo (3).Asimismo, el centro ubicado en la calle Fuente Álamo cuenta con plazas en distintas especialidades y en diferentes cursos, como Clarinete (2 plazas), Guitarra (1), Piano (2), Violín (1) y Viola (2). En la especialidad de Violonchelo no quedan plazas disponibles para cursos distintos de 1.º, según han confirmado desde el propio centro.Las solicitudes se podrán presentar de manera presencial, en el propio Conservatorio, en horario de 9.00 a 14.00 de la tarde (de lunes a viernes), o a través del correo electrónicoaunque, en este caso, es recomendable llamar al 957 699 754 para advertir de que se ha enviado la solicitud. También se puede realizar el trámiteLos requisitos de acceso al primer curso. No obstante, establecen que no hay límite de edad: tan sólo tener cumplidos 8 años antes de finalizar el presente año, así como superar una prueba de aptitud que valorará la capacidad rítmica de la persona aspirante y su capacidad auditiva a través de la percepción del tono e intensidad de los sonidos y del canto de melodías.A su vez, además de poder determinar, a partir de un sonido de referencia, los tonos más agudos, más graves, más fuertes o más suaves, las personas aspirantes deberán cantar una canción de libre elección. Por otro lado, desde el centro montillano advierten de que "para el acceso a curso distinto de 1.º no tienen prioridad los aspirantes más pequeños" y, en todo caso, deberán superar un examen teórico de Lenguaje Musical e interpretar dos piezas musicales.