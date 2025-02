La innovación en investigación transforma el enfoque global del tratamiento contra el cáncer

Grandes avances en Oncología Médica

Importancia del estado emocional

Los avances y lahan transformado elen el, que en la actualidad cuenta conavanzadas y específicas, lo que hade la enfermedad en los últimos años.Eles la llave para abordar cada tumor individualmente y lay los“marcan el momento actual y ofrecen un”, según ha indicado la jefa deldelLa doctoraha explicado, con motivo de la celebración del, que esta enfermedad ha aumentado en España debido al crecimiento poblacional, al envejecimiento y a la exposición acomo el tabaco, el alcohol, la obesidad y el sedentarismo, entre otros.Pese a ello, laspodránen los próximos años, pese al aumento de los casos diagnosticados, ya que, al detectar antes la enfermedad, “se podrá abordar precozmente y con mejor resultado”, en palabras de la propia especialista.En España, laha mostrado un incremento en los últimos años. Según lay la, en 2024 se diagnosticaron aproximadamentede cáncer, lo que representa unrespecto a 2023, cuando se registraron 279.260 casos.Para 2025, se prevé que el número de diagnósticos alcance los 296.103, lo que supone unen comparación con el año anterior. Losmás frecuentemente diagnosticados en España son: colorrectal, mama, pulmón, próstata, y vejiga. En el ámbito mundial, se espera que lacontinúe en ascenso, con proyecciones que indican 32,6 millones de casos y 18,3 millones de muertes por cáncer para 2050.Es importante destacar que, aunque la incidencia está aumentando, laspor cáncergracias a las actividades preventivas y los avances terapéuticos. Las, la cirugía y losoncológicos como la inmunoterapia, los inmunoconjugados o las terapias personalizadas dirigidas, “estány mejorando la calidad de vida de las personas con algún tumor, e incluso consiguiendo su curación”, ha afirmado la doctora Rubio.El cáncer es lay la primera en el mundo. Según datos delcorrespondientes al primer semestre de 2024, las enfermedades del sistema circulatorio fueron responsables del 26,2 por ciento de las defunciones, mientras que los tumores representaron el 25,6 por ciento del total de fallecimientos.Sin embargo, es fundamental insistir que muchos tipos de cáncer sonsi se detectan a tiempo, ha destacado la doctora. La educación sobre, como el tabaquismo, la obesidad, la falta de actividad física y la exposición a carcinógenos, es esencial para reducir la incidencia de esta enfermedad.Así pues, laes la, fomentado hábitos saludables como mantener una dieta equilibrada, realizar ejercicio regular y evitar el consumo de alcohol, lo que puede disminuir significativamente el riesgo de desarrollar cáncer. Además, las, como la del(VPH) y la, son cruciales para prevenir ciertos tipos de cáncer.En este sentido, la doctora Rubio ha incidido en que laa través de exámenes de rutina, como mamografías, pruebas de Papanicolaou y colonoscopias,, por lo que “es vital no ignorar los signos y síntomas que podrían indicar la presencia de cáncer y consultar al médico ante cualquier duda”.“Tenemos que aprovechar el Día Mundial contra el Cáncer para hacer balance y tener una mención especial a la esperanza que viene de la mano de los avances en la investigación aplicada a la práctica clínica, pero también recordar que tenemos”, ha señalado la doctora Rubio, que ha insistido en “la importancia delde la enfermedad y de la humanización de la medicina”.La especialista ha recalcado que laestá en un momento dey los nuevos tratamientos han supuesto uny de la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Cada vez más es una, con tratamientos personalizados para el paciente gracias a laque hacen posible la aplicación de terapias que antes eran inviables.“Ya no entendemos tratar a un paciente sin conocer las alteraciones moleculares del tumor, puesto que saber no sólo la histología, sino la biología molecular nos permite realizary esto cambia la historia de la enfermedad”, ha afirmado. Por tanto, el abordaje del cáncer y las posibilidades de prevención, diagnóstico y tratamiento continúan creciendo cada año.Existen una serie de factores que no se pueden modificar, como la edad y la genética. Sin embargo, hay otros que pueden controlarse como el. Tener una, seguir una“es fundamental, pues sirve para reducir drásticamente la aparición de esta enfermedad”, ha remarcado.La doctora Rubio ha hecho referencia a la importancia de comprender la relación entre cuerpo y mente y la influencia de ésta en la evolución del cáncer. A este respecto, ha afirmado que losde los pacientes con cáncer están íntimamente relacionados con síntomas como el dolor, la fatiga y la somnolencia.Laempeora los efectos de la quimioterapia, que conllevan una cascada de síntomas como la alteración del estado de ánimo, depresión y disminución en la calidad de vida. Por tanto, es importante incidir en reducir estos síntomas parade los pacientes oncológicos.Así, elestá relacionado con una disminución de ladel tratamiento contra el cáncer y, además, los estados de ánimo negativos influyen en la aparición y agresividad de los síntomas a consecuencia de la quimioterapia, mientras que mantenerse positivo los mitiga."Tanto el diagnóstico como el tratamiento de quimioterapia de pacientes con cáncer requierecon el fin de aumentar el bienestar del paciente", ha recalcado la doctora. Y ha señalado que la angustia o la depresión reducen drásticamente la tolerancia del paciente a la quimioterapia, disminuyendo losde la misma.