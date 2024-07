El comité de empresa de Emproacsa se concentra para reclamar la dimisión de Salvador Fuentes

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CCOO

El comité de empresa de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) se ha concentrado hoy a las puertas del Palacio de La Merced, sede de la Diputación de Córdoba, para reclamar la dimisión de Salvador Fuentes, además de exigir el cumplimiento del convenio colectivo y "respeto" a la organización sindical mayoritaria en el comité, Comisiones Obreras (CCOO), que en las elecciones celebradas el pasado mes de octubre obtuvo diez de los trece delegados.El presidente del comité de empresa, Vicente Suárez, explicó que “desde que llegó el nuevo presidente, Salvador Fuentes, no se reúne con la representación mayoritaria del comité y, sin embargo, sí lo hace con otras secciones sindicales muy minoritarias, con las que llegan a acuerdos que tenemos que impugnar porque no tienen representación para firmarlos y llevarlos al juzgado”.Suárez aseguró que “CCOO intenta negociar a través de las comisiones paritarias en las que, como dice el convenio colectivo, es obligatoria antes de acudir al Sistema extrajudicial de resolución de conflictos colectivos laborales de Andalucía (Sercla) y al Juzgado, pero la empresa no se presenta”.De este modo, CCOO denunció en octubre el convenio colectivo y convocó la mesa de negociación del nuevo convenio, pero la empresa no se presentó. Transcurridos unos meses, se volvió a solicitar la constitución de la mesa y, en esta ocasión, "ni la empresa ni el sindicato mayoritario acudieron a la convocatoria", lo que ha obligado a CCOO a llevarlo al juzgado.“Lo grave es que, al día siguiente, intentando disfrazar un poco la situación, por fin se constituye la mesa, pero no se ha vuelto a reunir desde entonces y han pasado seis mes”, denunció Suárez, quien afirmó que “esta situación está llevando a una paralización total y absoluta de la empresa”.Al margen de la cuestión de la negociación del convenio colectivo, CCOO asegura que se están dando otras situaciones que, para la representación mayoritaria en el comité, "incumplen" el convenio. “Se están haciendo nombramientos a dedo, pasando por encima de técnicos que están sobradamente cualificados, sin contar con el comité de empresa, que es el máximo órgano de representación de los trabajadores y, ni siquiera, con las jefaturas que los van a tener bajo su mando”.“Están desmantelando los servicios que tienen la empresa. Llevamos meses y meses sin proyectos ni obras, ni para hacer un proyectito para una canalización", denunció Suárez, quien aseguró que "faltan vehículos a los servicios auxiliares y en los pueblos falta personal porque las bolsas están caducadas y, cuando las convocan, es sin haberlo negociado con la representación de los trabajadores".El también responsable de la Sección Sindical de CCOO en Aguas de Córdoba recalcó que “llevábamos años sin haber puesto una demanda, tras años de paz social en la empresa y con un ambiente bastante aceptable" pero, a su juicio, "la actitud y las decisiones del presidente están haciendo inasumible el trabajo". Al respecto, Suárez desveló que "ya hay seis o siete trabajadores de baja por depresión y ansiedad por las presiones que sufren", algo que calificó de "inadmisible".En este sentido, el representante de CCOO hizo hincapié en que “nosotros no queremos gobernar la empresa, sino que el presidente de Emproacsa se reúna con nosotros y se recupere la paz social". El presidente del comité de empresa de Emproacsa indicó que “ahora mismo tenemos cinco denuncias en los juzgados"."Los juzgados están saturados y, por eso, antes de ir al juzgado, intentamos por todos los mecanismos llegar a un acuerdo con la empresa a través de la comisión paritaria, pero no se presentan, lo que nos obliga a acudir a los tribunales", denunció el representante de los trabajadores.