SATSE insiste en que dividir la macroárea sanitaria Sur de Córdoba es la "única solución"

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El Sindicato de Enfermería SATSE Córdoba ha insistido hoy en que "no aceptará pasivamente" la negativa de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a dividir la macroárea de gestión sanitaria Sur de Córdoba, una postura que volvió a ratificar la viceconsejera, María Luisa del Moral Leal , a una delegación encabezada por el presidente de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, durante el transcurso de una reunión que avanzó en primicia Montilla Digital "Sevilla quiere imponer hoy un criterio desde la distancia y la frialdad de los despachos", denuncia SATSE, que recuerda que esta postura es "contraria" a la firma en julio del año 2022 de un acuerdo en el que la Junta de Andalucía se comprometía a la división de la actual macroárea sanitaria del Sur de Córdoba en dos de menor tamaño: una que diera cobertura a la Subbética y otra específica para la Campiña Sur."Los profesionales y ciudadanos no ven bien que las autoridades políticas digan y firmen hoy una cosa en Córdoba y, después, hagan lo contrario desde Sevilla, porque eso rompe el principio de confianza entre las partes", sostiene el Sindicato de Enfermería."Cuando la Junta de Andalucía afirma que no va a haber un área sanitaria de la Campiña a corto plazo queremos entender que sí están abiertos a que suceda a medio plazo, por lo que exigimos lealtad, claridad y celeridad en el diseño y futuro de la atención sanitaria en el sur de Córdoba", añade SATSE en su comunicado.Por este motivo, la organización sindical exige "que se cumplan todas las medidas pactadas en 2022", tanto las que afectan a la creación de dos áreas sanitarias, como las que se refieren a las ampliaciones acordadas en materia de infraestructuras y de plantilla, junto con la aprobación de "áreas de difícil cobertura".Para SATSE, "es inaceptable tratar de confundir con falsedades, cuando dicen desde la Consejería que el Área de Gestión Sanitaria está creada como tal desde 2012, ya que la creación de la macroárea sanitaria Sur de Córdoba se configura en 2022, cuando los hospitales de Montilla y Puente Genil se integran en el Servicio Andaluz de Salud (SAS)".Según el sindicato, la propia Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía "reconoce la existencia de dificultades asistenciales al ratificar la existencia de déficit de profesionales, incluso exponiendo que ha sido imposible cubrir puestos de distintas especialidades por falta de concurrencia".A juicio de SATSE, "todo ello confirma el análisis y el planteamiento realizados en 2022, cuando se llegó al acuerdo firmado de que la actual macroárea no era un escenario laboral atractivo, ya que dificulta la cobertura de la plantilla y la cartera de servicios, al no poder competir con entornos laborales más atractivos".Coincidiendo con el inicio de las obras de ampliación del Hospital de Montilla a cargo de la empresa Construcciones Sánchez Domínguez (Sando), SATSE dio a conocer una propuesta para "pasar de las 79 camas actuales con las que cuenta el centro –y que lo sitúan como el último hospital de España en cuanto a ratio cama por habitante– a un hospital con 160 camas, que nos ubicaría cerca de la media andaluza de 1,8 camas cada mil habitantes".De este modo, el Plan Funcional presentado por SATSE "nace como un documento abierto que queremos que sea de todos, profesionales y ciudadanos, por lo que se trata de un proyecto inicial que requiere de la participación y de las aportaciones de todos los actores", precisaron desde el Sindicato de Enfermería, quienes invitaron a enriquecer la propuesta no solo al conjunto de profesionales sino, también, a pacientes, ciudadanos, políticos y responsables de la propia Administración sanitaria."El objetivo es situar el Hospital de Montilla en posición de ventaja para liderar la atención sanitaria de la comarca y, además, para que sea el centro de la futura Área de Gestión Sanitaria de la Campiña, ante el inmovilismo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y, sobre todo, ante la ausencia de un verdadero Plan Director que resuelva las dificultades técnicas y que dé respuesta el cuello de botella que presenta actualmente el centro", añadieron desde SATSE.El Plan Funcional que dio a conocer SATSE fundamenta la ampliación del Hospital de Montilla en un análisis sociodemográfico que examina la evolución de la población en los últimos diez años, así como el índice de envejecimiento. "Ese estudio arroja como resultado una población diana superior a los 91.000 habitantes, con índices de envejecimiento superior al 20 por ciento en numerosas localidades del entorno", detallaron desde SATSE.En consecuencia, el número creciente de población y, sobre todo, su paulatino envejecimiento han permitido realizar futuras proyecciones demográficas que anticipan un aumento de la demanda sanitaria, "teniendo en cuenta, además, que la sociedad exige una mayor calidad tanto científico-técnica como de infraestructuras y de organización".