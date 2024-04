El cantautor montillano Iván Feria lanza su nuevo sencillo

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DÁDIVA EVENTOS

. Así se titula el nuevo sencillo de Iván Feria, un conmovedor tema con el que el cantautor montillano no solo cautiva al público con su melodía envolvente sino que, además, aborda de manera profunda la trágica realidad de los conflictos globales y su impacto en la humanidad.El tema va más allá de ser simplemente una canción, ya que representa un toque de atención y una llamada a la conciencia sobre la devastación que los enfrentamientos entre naciones causan en las vidas de millones de familias inocentes.A través de su emotiva interpretación, Iván Feria invita a reflexionar sobre las consecuencias desgarradoras de la guerra, mostrando el punto de vista doloroso de aquellos que observan cómo sus hogares son destruidos, sus familias desgarradas y millones de vidas afectadas.Con una lírica cautivadora y una instrumentación conmovedora, Iván Feria logra transmitir la complejidad de las emociones asociadas con la pérdida, el sufrimiento y la esperanza en medio del caos.se configura así como un recordatorio impactante de que, en última instancia, la humanidad comparte un destino común y que la paz es un anhelo universal.El nuevo sencillo de Iván Feria, disponible ya en todas las plataformas de, no solo resalta el talento artístico del cantautor montillano sino que, también, sirve como una poderosa herramienta para crear conciencia sobre las realidades a las que se enfrenta el mundo en la actualidad.Nacido y criado en Montilla, Iván Feria Polonio es un apasionado artista cuya travesía musical comenzó al compartir versiones cautivadoras en YouTube . Pero fue mucho antes cuando decidió dedicar su vida a la música: justo en el momento en que cayó en sus manos su primera guitarra. "Fue en mi Primera Comunión", reconoce.Su talento único y su conexión con el público no pasaron desapercibidos y, muy pronto, daría el salto a la escena nacional. En el año 2020, Iván Feria destacó al participar en el prestigioso concurso musical 'La Voz' . Su presencia magnética en el escenario y su habilidad vocal llevaron a losdel programa a pugnar porque formara parte de sus respectivos equipos El pasado año, Iván Feria dio un paso crucial al embarcarse en su carrera en solitario, un nuevo capítulo musical que inauguró con el lanzamiento de su primer sencillo, titulado. La canción no solo revela la profundidad de su expresión artística sino, también, su evolución como creador de historias a través de la música.Con su inconfundible estilo y una voz que transmite emociones, Iván Feria Polonio continúa dejando una huella en la escena musical, cautivando a audiencias con su autenticidad y su talento innato. Su historia es un viaje vibrante que refleja la dedicación, el crecimiento artístico y el compromiso con su pasión por la música.