Más de 3.000 personas se manifiestan en Montilla en defensa de la sanidad pública

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

Montilla y la Campiña Sur Cordobesa han vuelto a manifestarse hoy en defensa de la sanidad pública. La desapacible meteorología y el atractivo programa de actividades que ofrece desde primera hora de la mañana la octava edición del Montilla Market no han impedido que más de 3.000 personas procedentes de distintos municipios de la comarca hayan participado en la movilización convocada por la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública, un colectivo que se constituyó el pasado 30 de enero en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" La marcha, que ha partido poco después de las 11.00 de la mañana desde la Plaza Puerta de Montilla, ha contado con la participación, por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla, de la teniente de alcalde de Presidencia, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance; del teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales; y de la teniente de alcalde de Hacienda, Antonia Ramírez.Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, que se encuentra hoy en Sant Joan Despí –un municipio del área metropolitana de Barcelona que cuenta con cerca de 34.000 habitantes, de los que alrededor de 600 tienen origen montillano–, ha enviado un mensaje a través de sus redes sociales en el que ha manifestado su apoyo a esta marcha ciudadana que, según los organizadores, ha logrado reunir a más de 3.000 personas que, tan solo 114 días después de la anterior protesta ciudadana , han vuelto a denunciar el "inmovilismo" de la Junta de Andalucía y su negativa a crear el Área Sanitaria de la Campiña, pese a haber suscrito un acuerdo en julio de 2022 para dividir en dos la actual macroárea sanitaria "Se trata de una petición que se hace no solo desde el movimiento ciudadano y desde las instituciones sino, también, desde los propios profesionales que trabajan en nuestros hospitales", ha recordado Rafael Llamas, quien se ha mostrado "confiado" en que la Junta de Andalucía muestre "cuanto antes sensibilidad ante esta petición".A su vez, junto a María Luisa Rodas y Francisco Javier Córdoba, concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU), la movilización, que ha concluido a las puertas del Hospital de Montilla, ha contado con la asistencia del parlamentario andaluz Antonio Ruiz Sánchez, quien ha recordado que "la sociedad civil luchó en décadas anteriores para que todas las comarcas y el mundo rural tuvieran sus hospitales" y, sin embargo, "el Gobierno de Moreno Bonilla los está desmantelando poco a poco"."Están jugando con nuestra salud, por lo que tenemos que seguir luchando", ha manifestado José Antonio Bellido, portavoz de la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de la Campiña Sur de Córdoba, quien ha aludido a "la cantidad de deficiencias" que presenta el Hospital Comarcal de Montilla, entre las que ha destacado, por encima de las demás, "la falta de personal sanitario", lo que, a su juicio, "se traduce en mayores listas de espera".En alusión a las obras de ampliación que se están llevando a cabo en el centro de La Retamosa , Bellido ha defendido que "la inversión cercana a los 4 millones de euros no resuelve los problemas del hospital", por lo que ha insistido en la necesidad de "incrementar los servicios" y de "aumentar las plantillas de profesionales", además de "mejorar sus condiciones laborales para que no tengan que irse fuera de Andalucía".La marcha, que ha llevado por lema principal el de, ha comenzado en la Plaza Puerta de Montilla y, para evitar el cierre al tráfico de la Avenida de Málaga –uno de los accesos principales a la localidad– ha tomado las calles Perú, Conde de la Cortina, Platero Alonso Luque, Avenida de la Constitución y Avenida Antonio y Miguel Navarro, hasta alcanzar el Hospital Comarcal, ubicado en el paraje de La Retamosa.En su último comunicado, la Plataforma por la Defensa del Hospital de Montilla y la Sanidad Pública denunció la "mala gestión de la sanidad llevada a cabo por el Gobierno de la Junta de Andalucía, con su delegada, María Jesús Botella, a la cabeza", a la que, a juicio de la entidad, "o bien le viene grande esta responsabilidad o, directamente, se ha propuesto terminar en este mandato con la sanidad pública en nuestra provincia".La marcha ciudadana de este hoy ha servido, igualmente, para reivindicar la ampliación de la cartera de servicios del Hospital de Montilla, al objeto de dotarlo de más consultas de especialistas, más personal y más medios para la realización de pruebas médicas, "evitando así el desplazamiento de los usuarios a otros centros o que sean derivados a hospitales privados"."Exigimos igualmente la reducción de las listas de espera, tanto para consultas con especialistas, como para pruebas médicas e intervenciones quirúrgicas, ampliando la plantilla y cubriendo todas las vacantes existentes en las distintas áreas", ha defendido el portavoz de la Coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de la Campiña Sur de Córdoba."La Atención Primaria va empeorando paulatinamente y las citas para ser atendidos por el médico cada vez tardan más", ha aseverado José Antonio Bellido, al tiempo que ha lamentado que "las listas de espera para especialistas e intervenciones quirúrgicas también se demoran en el tiempo", mientras que las pruebas diagnósticas que antes se realizaban en Montilla ahora se derivan a centros privados.