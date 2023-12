Vecinos de La Tercia reclaman medidas para "salvaguardar" la higiene y la limpieza en la Plaza de la Rosa

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR / ARCHIVO

La comunidad de propietarios de La Tercia, junto a vecinos de las calles Hermanos Garnelo, Corredera, Beato Juan de Ávila y José de los Ángeles, han reclamado al Ayuntamiento de Montilla la adopción de medidas para "salvaguardar" la higiene y la limpieza en la Plaza de la Rosa, especialmente de cara a las próximas fiestas navideñas.En un amplio escrito que se ha presentado a través del Registro Municipal, los vecinos de La Tercia aseguran venir soportando "una serie de inconvenientes en la normal y ordenada residencia", debido a las "molestias que ocasiona la ingente aglomeración de personas que atestan la Plaza de la Rosa en las distintas celebraciones que se programan en este lugar".Si bien desde la comunidad de propietarios reconocen que la plaza representa "el lugar es idóneo para el solaz de la ciudadanía", advierten de que "no cuenta con los medios materiales ni personales" necesarios para garantizar las condiciones higiénico-sanitarias más elementales.En ese sentido, reclaman que el Ayuntamiento "implemente en este espacio" medidas "al objeto de que el lugar no sufra el deterioro al que se ve dirigido" y que, además, contribuyan a minimizar "las molestias que se ocasionan a los residentes cuyas viviendas se encuentran en los aledaños de la plaza".Según sostienen los vecinos en su escrito, la gran concentración de personas en la Plaza de la Rosa "hace que el ruido a horas intempestivas, los orines y deposiciones y otros actos de singular envergadura" conviertan "lo que debería ser un espacio apto para la convivencia y ocio de los ciudanos" en "una especie de lugar insalubre y molesto para el vecindario".Los afectados afirman que estas situaciones se producen "tanto en las ocasiones en que el Ayuntamiento promociona eventos públicos, sin dotar la plaza de los más mínimos medios higiénico-sanitarios, como cuando las aglomeraciones se derivan de las personas que se quedan en la plaza cuando los establecimientos de restauración cierran por su horario".En ese sentido, los vecinos de La Tercia denuncian que, al cumplirse el horario de apertura de los establecimientos de hostelería situados en sus bajos, "la clientela se queda en la plaza y en los soportales con vasos, botellas y bebidas", momento en el que, según los afectados, "se producen la mayor parte de las situaciones antihigiénicas, pues la gente orina, defeca y tiran vasos, líquidos, preservativos y todo tipo de objetos a la vía pública que, en ese momento, es de total y absoluta responsabilidad del Ayuntamiento en materia de limpieza, higiene y sanidad pública, sin que existan aseos para que se atienda la higiene, ni tampoco personal que adecente la plaza".A juicio de los afectados, la situación que denuncian se ha agravado tras la reciente apertura de un nuevo establecimiento en las instalaciones del antiguo Restaurante Los Arcos, que "ha atraído a un buen número de clientes" que, a la hora de su cierre, "siguen prolongando su asueto hasta altas horas", sin que exista "atención alguna" por parte de los servicios municipales.Los vecinos denuncian, además, que aunque el nuevo establecimiento forma parte de la comunidad de propietarios de La Tercia, no se les ha concedido el preceptivo trámite de alegaciones, "en atención a las normas de obtención de licencia para actividades que pudieran resultar molestas, insalubres o peligrosas". A este respecto, el escrito presentado ante el Ayuntamiento de Montilla pone el foco de atención en la "situación legal" de este nuevo local de ocio "en cuanto a su liciencia de apertura".Por otro lado, los vecinos de La Tercia insisten en que muchos de los clientes del resto de tabernas de copas ubicados en los bajos del histórico edificio "se reúnen en grupos y provocan ruidos, molestias, suciedad y falta de higiene tanto en la plaza como en la fachada del edificio, llegando a orinar en la entrada". Y todo ello, recalcan, pese a que los titulares de estos negocios "respetan los horarios y cuidan la limpieza de sus establecimientos y del entorno más próximo a los mismos".Desde la comunidad de propietarios aluden al pasado Puente de la Inmaculada, en el que, aseguran, "la afluencia ha sido tan espectacular en número que la plaza se encontraba, por momentos, totalmente llena, al punto de que no se veía espacio libre alguno", todo ello "sin las medidas de seguridad pertinentes para este tipo de concentraciones, aún no siendo programadas"."Y lo que es mas grave —añaden los afectados— incluso en los días normales, cuando los grupos de personas no ocupan la plaza, los servicios de los locales resultan insuficientes para la desproporción de clientes que acuden a los bares, lo que provoca que, en muchísimas ocasiones, los clientes acaben orinando en las inmediaciones de los bares, en los recovecos de la plaza y, por descontado, en la fachada y en el acceso del edificio" de La Tercia.Por todo ello, y de cara a la celebración de las fiestas navideñas, la comunidad de propietarios de La Tercia ha solicitado al Ayuntamiento que "adopte los acuerdos pertinentes" y "ordene la disposición del material preciso para la salvaguarda de la higiene y limpieza".En concreto, los afectados reclaman la "instalación, al menos, de urinarios portátiles", así como una mayor presencia policial en la zona para evitar "actuaciones atentatorias contra la higiene y la limpieza de la Plaza de la Rosa". De igual manera, solicitan "personal de limpieza suficiente para su mantenimiento".