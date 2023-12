La Tuna de Montilla protagonizará mañana un pasacalles navideño por el centro de la localidad

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Tuna de Montilla, en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla, protagonizará mañana un pasacalles navideño que partirá a las 18.00 de la tarde desde la Plaza de La Rosa y llegará hasta la puerta de la Casa Consistorial. Para fomentar la participación de niños y familias, los integrantes de la formación repartirán panderetas al inicio de la actividad."De manera voluntaria, en la recogida de panderetas se pueden aportar alimentos no perecederos para colaborar con el proyecto Navidad Nazarena Solitaria que ha impulsado la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores", explicó ael portavoz de la Tuna de Montilla, Antonio Bellido.Lacuenta, en esta edición, con la colaboración de La Boutique del Fuego , Taberna La Temporá, Taberna Los Barriles, Little Kings Boutique Infantil, Heladería Cafetería Galaxia, Pastelería Manuel Aguilar, Nude, El Barato, Librería y Papelería Santana, Óptica Agraz, La Tahona de San Antonio, Supermercados Contreras Covirán, Plus Cocinas, Free Mobile Shopping, Maysonic yFundada en Montilla en 1980 con la idea de ofrecer las tradicionales serenatas a Nuestra Señora de la Aurora, patrona de la localidad, la Tuna de Montilla ha visto pasar por sus filas hasta cuatro generaciones de tunos, muchos de los cuales han pasado a formar parte de otras formaciones de distinta índole, como el trío Soncalson o el grupo Capachos.El proyecto tomó forma definitiva de la mano de la Tuna de Económicas de Málaga, que apadrinó oficialmente el nacimiento de la nueva formación en una Noche de la Aurora, gracias a la intercesión de dos montillanos que, al irse a Málaga a estudiar, terminaron recalando en una de las más reconocidas estudiantinas de la Costa del Sol.Con el paso de los años, la Tuna de Montilla ha logrado forjarse un nombre propio en certámenes de ámbito regional y nacional, cosechando innumerables premios, como el de Mejor Tuna, Mejor Pieza Musical, Mejor Solista, Mejor Bandera o Mejor Pandereta, entre otros.