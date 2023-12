El Centro Cultural “Alcalde Antonio Carpio” acoge la presentación de 'Santa Cruz de Posguerra: Conversaciones en Blanco y Negro'

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Centro Cultural “Alcalde Antonio Carpio” acoge mañana, a partir de las 16.00 de la tarde, la presentación de, un libro escrito por Rafael López en el que seis protagonistas de avanzada edad marran sus experiencias y vivencias desde la Guerra Civil y la posguerra hasta la actualidad.“La idea es que no se pierdan esas historias, que permanezcan al paso del tiempo para ser recordadas. Un ejercicio de memoria y empatía, de verdad y de razón, un trabajo necesario de respeto y homenaje hacia nuestros mayores”, explica el autor.“Mayores a los que les han robado su infancia, cambiaron horas de juego por buscarse la vida, por subsistir un día más sin desfallecer, que tuvieron que callar a cambio de existir, que vieron apalizar y torturar a mayores y semejantes... Sus primeros recuerdos son miedo, dolor, hambre, sufrimiento, pena. No podemos consentir que lo que nuestros padres y nuestras madres, nuestras abuelas y nuestros abuelos han padecido en sus carnes, caigan en el saco del olvido. Así, permanecerán y quedarán transcritas, para que el tiempo y quienes niegan lo sucedido no las borren”, añade Rafael López.En la obra también participan otros artistas, como el artista Rafael Cabezas, pintor de cuadros y grafitis, inmerso en distintas exposiciones propias y colaboraciones con otros artistas, quien ha diseñado la portada; el escritor, músico y profesor Antonio Manuel Rodríguez, autor de libros como, quien se encarga del prólogo, un texto cargado de sentimiento, pasión y alma, escrito desde el corazón.Y el historiador, escritor y profesor lucentino Arcángel Bedmar, quien ayudó en la ardua tarea de trabajar por la recuperación de los restos de los once fusilados santacruceños, autor de libros tan sumamente importantes como, también colabora con un texto para la ocasión que se incluirá a modo de epílogo, dándole un riguroso peso histórico al libro.