Cómo hacer en casa el ritual de endulzamiento de Paloma Lafuente

Se trata de conjuros totalmente personalizados.

Sirven para mejorar las relaciones de pareja o solucionar problemas entre enamorados.

Sus efectos se notan a corto plazo.

Mejoran el día a día de las parejas.

Se realizan con magia blanca.

Son sencillos y requieren de pocos ingredientes.

Se enfocan desde un punto de vista positivo.

Se pueden hacer en casa.

¡No hagas un ritual casero!

Elige al profesional esotérico adecuado

Consulta el tarot

Escoge el lugar adecuado

Rigor y precisión con los ingredientes

Los ingredientes tienen un orden concreto y éste no se puede variar.

De cada ingrediente se nos pedirá una cantidad exacta y debemos respetarla al pie de la letra.

No se pueden sustituir unos ingredientes por otros, por muy similares que sean.

No podemos saltarnos ningún paso ni ningún ingrediente si queremos que el ritual sea el que necesitamos para cumplir nuestros objetivos.

¡Cuidado con la magia negra!

Haz un seguimiento de tu conjuro

¿Sabes qué es uny todos los beneficios que puede tener para ti? En el mundo del esoterismo existe una gran variedad de rituales de amor que ayudan a mejorar la vida de las personas. El endulzamiento es uno de los más poderosos por sus sorprendentes resultados.Lasde estos hechizos son:Todas estas cualidades hacen que estos conjuros tengan una gran demanda en consultas como la de Paloma Lafuente, una vidente española que atiende a personas de todo el mundo, sobre todo de Latinoamérica y Estados Unidos.Esta prestigiosa tarotista cuenta con una amplia experiencia en este campo y conoce todas las técnicas de los rituales de amor más variados. Por eso, es una voz autorizada para contarnos hoy. Toma nota de todos sus consejos y podrás beneficiarte de todas las ventajas de estos sorprendentes rituales amorosos que se han popularizado por todo el mundo gracias a internet y las redes sociales. ¡Descúbrelos!Como acabamos de decir,, es decir, nada de inventarte tú mismo el ritual o de buscar cualquier conjuro para copiarlo de internet porque eso no te dará el resultado que esperas.Paloma Lafuente explica que los endulzamientos son rituales totalmente personalizados, por lo que no vale ningún conjuro estándar. Cada persona y pareja necesita de un conjuro distinto en cada momento, por lo que no es válido el mismo conjuro en dos momentos temporales diferentes ni tampoco sirve para nada un ritual para dos parejas distintas por mucho que sus problemas sean muy similares.¿Esto significa que hacer un endulzamiento online no funcionará? ¡Para nada! Son igual de efectivos que si se hacen en una consulta presencial, pero siempre han de darse las condiciones adecuadas para poder lograr el objetivo que nos proponemos.Necesitas de una planificación previa y de la ayuda del profesional adecuado para realizar el proceso correctamente y sin errores. Sólo así conseguirás que tu hechizo pueda ofrecerte los resultados que deseas.y, para ello, debes tener muy presentes todos los consejos que a lo largo de este artículo va a ofrecernos Paloma Lafuente, una de las mayores especialistas del mundo en endulzamientos y otros conjuros de amor.El primer paso para que un endulzamiento en casa funcione es elegir al profesional esotérico adecuado. Por desgracia, no podemos fiarnos de todo el mundo en el sector del esoterismo y, por eso, debemos prestar mucha atención antes de contratar cualquier servicio.Como decíamos antes, en una consulta online se pueden obtener resultados sorprendentes, pero siempre que nos ayude un vidente cualificado para ello.¿Cómo encontrar al profesional esotérico adecuado para nosotros? Lo primero que debemos hacer es. En ella podremos consultar todos los datos que necesitamos para saber quién es esa persona, qué servicios ofrece, qué casos de éxito posee a lo largo de su trayectoria, cuál es su experiencia profesional, etc.Cuando ya tengamos claro que esa persona puede ayudarnos con un endulzamiento, tendremos que seguir indagando para asegurarnos de que ese vidente es de fiar. Para eso, debemosen los que poder leer testimonios reales de clientes que ya han pasado por su consulta y que se han beneficiado de sus endulzamientos.Así sabremos de primera mano cómo trabaja ese profesional, qué resultados puede obtener, qué tipo de conjuros puede realizar, cuál es el trato que ofrece a las personas que piden su ayuda… Todo eso nos dará una idea clara de qué podemos esperar de su servicio para después no llevarnos decepciones.En el caso de Paloma Lafuente, por ejemplo, contratar sus servicios después de conocer las opiniones sobre ella es muy sencillo. Solamente hay que ponerse en contacto con ella a través del correo electrónico de su página web y, en cuanto estudie nuestro caso de forma individualizada, nos devolverá el mensaje para poder comenzar con el proceso.Cuando creamos que hemos elegido al profesional esotérico adecuado es importante que nos fijemos en un detalle antes de seguir adelante con nuestro conjuro. ¿Consulta el tarot?Muchos profesionales sin experiencia o falsos videntes, que pasan el filtro de internet cuando alguien busca su consulta online, ‘se olvidan’ de consultar las cartas antes de empezar con el ritual. En este caso, debemos tener mucho cuidado.Es muy importanteporque solamente el tarot puede indicarnos cuál es el ritual más adecuado para nuestro caso.Con un profesional esotérico contrastado y con experiencia, como Paloma Lafuente, lo primero que haremos será programar una lectura de las cartas del tarot para conocer información de mucho valor que nos permitirá seguir adelante con nuestro ritual.En esta sesión conoceremos en qué punto exacto se encuentra una relación de pareja y cuál es el destino -cercano o lejano- que espera a esos enamorados. En base a ello, se podrá realizarSi no consultamos el tarot, no tendremos esa información que necesitamos y, por tanto, no elegiremos el ritual correcto, lo que quiere decir que fracasaremos y no podremos obtener los resultados que buscamos con nuestro hechizo. Es por esto por lo que una lectura del tarot es un paso previo ineludible en cualquier endulzamiento.Cuando hacemos un endulzamiento en casa, la única manera de que salga a la perfección es poner todas nuestras energías en el conjuro. Eso significa que no podemos tener distracciones de ningún tipo que nos desvíen de nuestro foco.Paloma Lafuente recomienda que elijamos. Esto nos permitirá estar cien por cien concentrados en nuestro objetivo pero también nos permitirá proteger nuestro ritual de terceras personas.No todo el mundo tiene buenas intenciones con los demás y, si alguien se entera de que estamos haciendo un endulzamiento, podría hacer un hechizo que contrarrestara el nuestro. Además, también pueden producirse accidentes y cualquier manipulación de los ingredientes, aunque sea involuntaria, puede hacer fracasar nuestro conjuro.Imagina que tienes un gato y se cuela en el altar de tu ritual, tirando al suelo las velas o, simplemente, introduciendo sus propias energías en la ecuación. Eso daría al traste con todo tu esfuerzo porque habría que empezar de cero el ritual.Por eso, Paloma Lafuente recomienda siempre a sus clientes que guarden en secreto todos sus hechizos. No contar a nadie que estamos haciendo un endulzamiento nos ayuda a proteger sus efectos. Y eso incluyePero, a la hora de buscar el lugar adecuado para nuestro endulzamiento, también debemos tener en cuenta que necesitamos espacio para desplegar los ingredientes y sentirnos cómodos para realizar nuestras oraciones. Por tanto, tambiénpara poder hacer el hechizo lo mejor posible.Para hacer un endulzamiento en casa también, ya que el más mínimo fallo que podamos cometer podría hacer fracasar nuestro conjuro.Por supuesto, para no equivocarnos en ninguno de los pasos y llevar a cabo cada uno de ellos de forma minuciosa, es fundamental tener la ayuda del profesional esotérico adecuado, que será quien nos guíe punto por punto para poder conseguir los resultados que buscamos.¿Cómo ser rigurosos y precisos? Básicamente,. Pero, para entenderlo mejor, Paloma Lafuente nos da algunas recomendaciones:La elección de los ingredientes, por tanto, juega un papel esencial en el éxito o el fracaso de un endulzamiento. Por eso, debemos recordar que no necesitaremos muchos elementos para llevarlo a cabo pero que(que puede ser una fotografía o una prenda del ser amado) y uno o varios ingredientes comunes, que tienen unas propiedades concretas para lograr un determinado efecto.Por ejemplo, el hielo sirve para congelar sentimientos negativos como los celos, la canela es un potente afrodisíaco para recuperar la pasión perdida en la pareja y la miel ayuda a endulzar relaciones cuando una mala comunicación da lugar a malentendidos en la convivencia.Una característica básica de los endulzamientos es que, ya que se trata de un tipo de magia muy poderosa que permite obtener resultados sorprendentes sin causar daño a nadie.Eso implica que, en caso de cometer algún error al realizar nuestro endulzamiento en casa, nadie sufrirá ninguna consecuencia negativa ni notará síntomas de ningún tipo.Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay muchos falsos videntes, chamanes y brujos que ofrecen endulzamientos con magia negra. Eso, en sí, es una incongruencia, ya que los endulzamientos, en su propia definición, son considerados hechizos de magia blanca.y puede tener consecuencias muy negativas para terceras personas, por lo que ningún profesional esotérico de verdad la utilizará nunca para ninguno de sus rituales, sea del tipo que sea o tenga el objetivo que tenga.Además, otro aspecto de los endulzamientos que lo hacen incompatible con la magia negra es que estos rituales, ya que buscan la felicidad en la pareja. Su objetivo es mejorar relaciones amorosas o solucionar problemas entre dos enamorados pero no son útiles para fines negativos como pueden ser romper con la pareja cuando no te atreves o alejar a un amigo que es una mala influencia. Para esto existen otros rituales como pueden ser los amarres de amor, también de magia blanca.Finalmente, para que tu endulzamiento en casa pueda ofrecerte los resultados que esperas, debes tener presente que es un tipo de conjuro. Por ejemplo, cuando discutes con tu pareja y quieres hacer las paces o cuando hay una crisis en la convivencia y necesitas resolverla para que el problema no se agrave.Sin embargo, como cada persona es diferente a las demás, no se pueden dar plazos concretos en la consecución de los resultados esperados. Es por esto por lo que, para no perder la paciencia y la concentración, Paloma Lafuente recomienda siempre realizar un seguimiento del ritual.Consiste, básicamente, enpara comprobar que el conjuro se ha hecho correctamente y, por tanto, pueden esperarse los resultados deseados.Este seguimiento ayuda a las personas que acuden a la consulta de Paloma Lafuente y, por eso, valoran muy positivamente que esta vidente les acompañe de principio a fin del proceso, ya que no todo el mundo sabe bien cómo actuar cuando hace un endulzamiento en casa.Ese trato personalizado y cercano, su transparencia y honestidad, su discreción y, en definitiva, su profesionalidad, es lo que ha hecho que a la consulta online de Paloma Lafuente acudan cada día personas de todos los rincones del mundo, sobre todo de Latinoamérica y Estados Unidos.