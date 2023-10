Aureliano Sáinz | Los estudiantes universitarios hablan sobre las mentiras, los bulos y las redes sociales

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍAS: AURELIANO SÁINZ

No suelo llevar el esquema convencional de enseñanza que predomina en las universidades. Prefiero que, a medida que voy exponiendo el tema que abordamos, ir planteando el debate con los alumnos para que las clases sean participativas. Esta es la razón por la que, en ocasiones, les planteo la lectura de algunos de los artículos que he publicado eny que están relacionados con la psicología de la infancia y el dibujo de los escolares, para, posteriormente, ser debatidos de modo abierto en la clase.De este modo, recientemente, les sugerí la lectura del artículo que tenía por título Mentiras, trampas y redes sociales , que vio la luz en este periódico –y, también, en Azagala Digital con el título de–, con el fin de que reflexionaran sobre la importancia de decirles la verdad a los niños. A ello había que sumar el análisis del significado de las mentiras dentro de las relaciones personales y de cómo se transmiten a través de las redes sociales dentro del mundo digital en el que estamos inmersos.Puesto que conviene que escuchemos a los jóvenes y conozcamos sus opiniones, me ha parecido de interés destacar algunos de los párrafos extraídos de las reflexiones que habían escrito y que me habían entregado. Comienzo, pues, por algunas de las ideas que expresaron referidas a la incidencia de las mentiras en el mundo de los pequeños:”. (E. A.)”. (A. H.)”. (N. C.)”. (N. D.)”. (A. H.)”. (C. L.)Pero los niños van creciendo. Cuando se entra en la adolescencia, se alejan de ese mundo en el que los padres eran sus referentes en casi todos los aspectos de la vida. Comienzan a cuestionarse lo que no les gusta de la sociedad, sin saber qué alternativas se pueden ofrecer. Son ahora conscientes de que la mentira, los engaños y los bulos son parte de una sociedad que no les gusta, pero, paradójicamente, asumen bastantes actitudes de las que critican. Veamos, ahora, otros comentarios referidos a los móviles y las redes sociales.”. (A. S.)”. (C. L.)o”. (N. V.)”. (L. D.)Cierro esta selección de comentarios con un par de párrafos de dos alumnas que en sus escritos apelan, por un lado, a la sinceridad y a la transparencia evitando las mentiras, y, por el otro, a la responsabilidad de los adultos en ese proceso de formación de la personalidad de los más pequeños con los que hay que ser modelos de conductas.”. (M. V.)”. (A. R.)