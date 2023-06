Carmen García Tejera | Compás de espera

Ficha técnica

MARÍA DEL CARMEN GARCÍA TEJERA

¿Es mejor reconducir nuestra vida cuando aparecen en el camino una serie de factores que nos invitan al cambio? ¿Es preferible, por el contrario, confiar en que “el tiempo haga su labor” refugiándose, al menos de momento, en un cómodo “compás de espera”?Me remito, con esta doble pregunta, a las últimas páginas de esta nueva publicación de la poeta y novelista mallorquina María del Carmen Mestre. Por supuesto, no pienso revelar mi opción ni mucho menos desvelar el desenlace de esta historia, entre otras razones porque plantea un final abierto.Por otra parte, trazaría un comentario superficial e incompleto si me limitara a resumir la obra indicando que nos muestra la monotonía que se ha instalado en un matrimonio sin hijos, formado por Diego y Susana (él, un prestigioso psiquiatra; ella, una atractiva decoradora de interiores), tras más de veinte años de convivencia.Pero en un hábil manejo de los hilos que se entrecruzan en esta novela, Carmen Mestre nos demuestra que lo que podría ser un relato tópico e insustancial de amores o desamores, es simplemente la corteza que oculta situaciones complejas en las que conviven miedos e incertidumbres con certezas (asumidas sólo a medias) y miradas hacia otro lado.A lo largo de los 27 capítulos breves que configuran la obra, vamos conociendo a los protagonistas (que en los tres primeros capítulos se convierten en narradores autobiográficos): la historia de cada uno, sus inquietudes, sus pensamientos, la placidez de su vida en común frente a un mundo que se derrumba (asolado por guerras y hambrunas), situación que se complica con una terrible crisis financiera que afecta incluso a su propio entorno (y que se traduce en ruina económica, desesperación y suicidio).Repentinamente aparece alguien en la vida de Susana, un antiguo amigo de la infancia que lleva consigo un secreto que él mismo se niega a resolver. Por otra parte Diego, desbordado por los problemas humanos que le llegan a su consulta (y que le afectan más allá de su ámbito profesional), conoce durante un viaje a una periodista que le hace una entrevista…Una lectura superficial de estas situaciones nos podría hacer pensar que el meollo de esta novela se resuelve en un doble caso de infidelidad. Insisto: las simplificaciones nunca son válidas; comprobamos que la complejidad es mayor sobre todo cuando repasamos algunos rasgos que caracterizan a los dos personajes protagonistas: desde niña, Susana temió el paso del tiempo; ya de adulta, no espera que la vida le pueda deparar ninguna sorpresa. Por su parte, Diego, permanentemente preocupado por cuestiones relativas al alma humana, responsable y sensible ante el dolor ajeno, no parece mostrar interés por lo que ocurre en su propia casa; en concreto, a su esposa.Una buena novela no es la que ofrece soluciones sencillas, sino la que plantea incógnitas o nos hace dudar entre varias alternativas. Y aquí llega esa deseable colaboración entre autor y lector. Con una gran habilidad, María del Carmen Mestre nos presenta una trama muy simple. Pero sólo en apariencia: nuestra misión, como destinatarios de la obra, será descubrir pistas, aventurar hipótesis, ofrecer soluciones. Y así, una novela –esta novela– se multiplica por el número de lectores que tengan la sensibilidad de implicarse en ella como cocreadores.María del Carmen Mestre.Editorial Metamorfosis.2023.978-84-12-63923-0.