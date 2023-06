Una cooperativa montillana impulsa un proyecto para edificar viviendas colaborativas para personas mayores

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Edificar en Montilla viviendas colaborativas destinadas a personas mayores para que, de este modo, puedan combatir la soledad. Ese es el objetivo que se han marcado un grupo de emprendedores de la localidad que, organizados en torno a una nueva cooperativa de consumo, ha presentado el primer proyecto deen la provincia de Córdoba.Tal y como explicó Joaquín Luque, uno de los promotores de esta idea, "el objetivo no es otro que el de construir viviendas colaborativas para personas mayores, autogestionadas por ellas mismas y hechas a su medida, con el fin de evitar la residencia habitual y la soledad".Esta "nueva forma de vivir" ha ido tomando fuerza en el ámbito residencial de España. No en vano, los proyectos de–una tendencia que surgió en Dinamarca a finales de la década de los setenta– han comenzado a desarrollarse en varios puntos de España, donde ya se brinda una alternativa innovadora a las personas mayores que desean escapar de la soledad y encontrar, así, un entorno colaborativo y comunitario en el que envejecer con calidad de vida.En Andalucía, esta modalidad de residencia ha encontrado dos referencias en Antequera y Sevilla pero, hasta el momento, la provincia de Córdoba no había registrado ningún proyecto para impulsar este modelo de viviendas colaborativas adaptadas a las necesidades de sus habitantes."La idea surgió de un grupo de amigos que siempre habíamos soñado pasar juntos la vejez, aunque cada uno en su propia casa, sin perder la privacidad, pero compartiendo espacios o servicios comunes como lavandería, comedor u otros servicios y cuidados", detalló Joaquín Luque.El proyecto, que ya se encuentra en su fase de inicio en Montilla, fue presentado en el salón de actos del Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" ante un gran número de vecinos y de representantes municipales, como el propio alcalde, Rafael Llamas, y las concejalas Lidia Bujalance y Rosa Rodríguez."El siguiente paso será buscar unos terrenos adecuados y unos arquitectos que deseen elaborar el proyecto, siempre partiendo del consenso de todas las personas implicadas en cada una de las decisiones", detalló Joaquín Luque, quien avanzó que la idea de la cooperativa es “construir un primer residencial con 20 o 25 viviendas”.Los impulsores del proyecto recuerdan que muchas personas mayores se enfrentan a diario al desafío de vivir en soledad, "sintiéndose aislados y con una falta de apoyo y compañía que afecta a su calidad de vida". Conscientes de esta realidad, el grupo de promotores de esta iniciativa ha decidido tomar cartas en el asunto y emprender el camino hacia la creación de un proyecto de viviendas colaborativas."La idea es crear comunidades donde los residentes comparten espacios comunes y promueven la interacción y el apoyo mutuo", precisó Joaquín Luque, quien insistió en que "en estos proyectos, cada persona o familia tiene su propia vivienda privada, aunque también cuenta con espacios compartidos, como jardines, salas de estar, cocinas o áreas recreativas" que, a su juicio, "fomenta un sentido de comunidad y de pertenencia que permite que las personas mayores no vivan solas, sino que también tengan la oportunidad de participar en actividades conjuntas y establecer así relaciones de amistad".