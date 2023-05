Adrian Lapsley (PSOE): "Rafa Llamas es un alcalde con visión de futuro y con un modelo de ciudad definido"

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

Británico de nacimiento y montillano de adopción, el economista Adrian Lapsley quiso sustituir una carrera profesional de 16 años en Londres como auditor de empresas y asesor fiscal, donde alcanzó el puesto de director técnico en una afamada firma de auditoría del Reino Unido, por desarrollar en Montilla su proyecto de vida, enamorado del paisaje, de los vinos y de la manera de ser de la gente de esta tierra.Graduado en Ciencias Económicas por la Universidad de Reading y colegiado como experto contable en el Instituto de Contadores Públicos de Inglaterra y Gales, este montillano de adopción de 44 años, además de gestionar un proyecto de alojamiento turístico en la Sierra de Montilla junto a Monika, su pareja y madre de sus dos hijos, realiza trabajos de traducción, imparte clases de Inglés y colabora como traductor e intérprete con diversas empresas de los sectores vitivinícola, turístico y tonelero en la zona Montilla-Moriles. Para las próximas elecciones municipales de este 28 de mayo, Lapsley acompaña a Rafael Llamas ocupando el número cinco de su candidatura.—Aunque no he nacido en Montilla, me siento un montillano más. Me instalé aquí porque, desde la primera vez que llegué, reconocí una ciudad con mucho que ofrecer y, al mismo tiempo, con un potencial aún por explotar. A lo largo de más de diez años, Montilla me ha aportado mucho. Pero siempre he sido consciente de que traigo conmigo experiencia, habilidades y una perspectiva distinta que me dan la oportunidad de devolver a Montilla parte de lo que esta ciudad me ha dado. Por eso me gustaría aportar a mi ciudad algo que marque la diferencia.Hasta ahora, ha sido principalmente a través de mi trabajo, transmitiendo la esencia de Montilla a un público nuevo e internacional, ya sea encontrando nuevas formas para que el visitante descubra el enoturismo o dando a las empresas locales el lenguaje y la voz que necesitan para comunicarse en el escenario mundial.Cuando surgió la oportunidad de presentarme a estas elecciones como candidato en la lista del PSOE de Montilla, lo vi como una evolución natural, una nueva oportunidad de devolver a Montilla algo de lo que ella, tan generosamente, me ha dado. Una oportunidad para formar parte de un proyecto que me ilusiona y de ayudar a Montilla a avanzar hacia el futuro brillante que se merece. Es una oportunidad que pienso aprovechar al máximo.—Hay tres ejes del proyecto socialista en estas elecciones: habitar, emprender y convivir. Todos son igual de importantes, ya que, sin cualquiera de ellos, no puede existir un modelo coherente de ciudad. Mi experiencia en Montilla se remonta a hace algo más de diez años y, especialmente en estos últimos cuatro años, he visto cómo la vida cotidiana de la ciudad, en muchos aspectos, se ha transformado a mejor.Estoy hablando de infraestructuras que nos sitúan en el siglo XXI, de un panorama deportivo y cultural revitalizado y potenciado por nuevas instalaciones y de un Ayuntamiento que ha mejorado su salud financiera y ha reducido su deuda, lo que le sitúa en una posición más fuerte para seguir atendiendo a las necesidades de los montillanos. Se han dado grandes pasos. Y todo ello a pesar de los efectos de una pandemia y de dos grandes crisis económicas mundiales que, lógicamente, también han impactado en nuestra ciudad.Desde mi punto de vista, veo el área de emprendimiento como una de las principales prioridades en estos momentos. Montilla necesita seguir generando oportunidades de emprendimiento y eso implica el necesario apoyo institucional.—La política existe para resolver los problemas de la gente. Esto significa que no basta con actuar pensando sólo en unos pocos, en tus propios votantes o simpatizantes, sino en el conjunto de la ciudadanía, en el interés general, en promover una sociedad inclusiva que ofrezca oportunidades a todos.Sin embargo, a nivel muy general, veo en estos momentos actitudes y discursos de ciertos políticos que usan el electoralismo, el populismo, la confrontación y el circo mediático para hacer política, deteriorándola y convirtiéndola en una distracción inoportuna que impide que ésta sea verdaderamente útil a la ciudadanía.Por suerte, la vida política en Montilla la veo distinta y de manera mucho más positiva. Los proyectos más importantes a largo plazo han obtenido el consenso político. El ambiente político en Montilla es constructivo y está centrado en cuestiones de interés general, en temas que de verdad importan a la gente. Es un clima en el que, como candidato independiente, me encuentro muy cómodo y, en cierta manera, me ha animado a dar el paso.—Veo a Montilla como una ciudad con una larga y rica historia, con importante actividad económica y con un bello entorno. Un lugar agradable y acogedor para vivir. Pero también veo una ciudad en una encrucijada en la que los retos del siglo XXI están empezando a hacerse manifiestos y el ritmo del cambio se ha acelerado tras la pandemia.Esto nos impulsa a tomar decisiones y a actuar en una dirección y sentido muy concretos si queremos sumarnos a esa corriente de desarrollo y progreso que imponen los tiempos. En este sentido, soy optimista por todo lo que veo y por cómo hemos podido comprobar la manera que tiene Montilla de remontar ante las adversidades. Veo a Montilla con un futuro brillante, pero necesita una mano firme en el timón para marcar el rumbo adecuado frente a los desafíos que se avecinan.—Como alcalde, Rafa Llamas representa cercanía, capacidad de trabajo, honestidad, coherencia y una gestión eficaz demostrada con la que ha logrado muchos avances en Montilla. Además, Rafa Llamas es un alcalde con visión de futuro a largo plazo y con un modelo de ciudad muy definido y muy concreto, y lo vemos a medida que ese proyecto va tomando forma.Y también es un alcalde que está acompañado por un equipo de personas preparadas para gestionar los asuntos que Montilla demanda, comprometidas con su ciudad y que creen en un proyecto compartido e ilusionante. Por todo esto, sería bueno para Montilla que sus ciudadanos vuelvan a depositar su confianza en Rafa Llamas, un buen alcalde para que Montilla siga avanzando.