Montilla disfruta de un luminoso Viernes Santo

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Montilla venció de nuevo al tiempo y sorteó, al fin, el pellizco de la larga espera. El sol escribió nuevamente sus lecciones de primavera en la jornada más luminosa de la Semana Santa que, como cada año, arranca con las primeras luces del alba en torno a la iglesia de San Agustín.Tras la solemne Madrugada que tiene la centenaria Parroquia de San Sebastián como epicentro, la calle Ancha volvía a recuperar la certeza común de la memoria, en una mañana de globos, cornetas y cañadú, de olor a pestiño y altramuz dulce, de sabor a vino y de olor a nuevo. De reencuentros familiares y de inevitables añoranzas por los que ya no están.A las 9.00 en punto de la mañana hacía su salida la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, fundada en 1590 y afectada por la exclaustración de los agustinos en el año 1835. La imagen dieciochesca de Jesús Rescatado abría el cortejo con el acompañamiento de la Centuria Romana Munda que, en torno a las 15.00 de la tarde, realizaba el acto de La Lanzada al Cristo de la Yedra, un precioso crucificado que, según la tradición, habló a San Juan de Ávila.El desfile procesional lo completaban los titulares de la hermandad, seguidos por cientos de fieles que, cada año, escoltan las imágenes con respeto y veneración. Tras el paso de la Virgen de los Dolores, que estrenaba la primera fase de la candelería del palio junto con varios faroles portatulipas, el esperado acompañamiento de la Banda Pascual Marquina.Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores bendijeron los campos en el Paseo de Cervantes y, finalmente, volvieron a regalar al pueblo su bendición ante las puertas del templo agustino que, a las 20.30 de la tarde, se vestió de luto para asistir a la salida de la Pontificia Hermandad del Santo Entierro.Por la tarde, el protagonismo se focalizó en la recoleta capilla de la calle Fuente Álamo que, este año, y gracias a la decisión de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, Santo Nombre de Jesús, María Santísima de la Encarnación y San Juan de Ávila, contaba enfrente con un espacio reservado para personas con movilidad reducida.La cofradía del Descendimiento, que pone en la calle uno de los cortejos más organizados y completos de la Semana Santa montillana, decidió ayer seguir un itinerario modificado en los últimos días por recomendación de la Policía Local de Montilla, al objeto de evitar la Plaza de la Rosa, debido a los incidentes ocurridos el pasado año como consecuencia de la aglomeración de público.Además, por segundo año consecutivo, el Señor del Descendimiento volvía a ser bajado de la Cruz ante el llanto desconsolado de la Virgen de la Encarnación y envuelto en los sones de la Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora de la Salud” de Córdoba, de la popular Barriada del Naranjo, que puso música al silencio triste de un Jesús muerto y descolgado que inicia su camino hacia el sepulcro en la misma iglesia de San Agustín.Un año más, volvieron a ser muchos los montillanos que se acercaron hasta el templo de la calle Ancha para acompañar durante su estación de penitencia al Cristo Yacente en el Sepulcro y a María Santísima de la Soledad que, por vez primera, fue portada por costaleros. El paso, además, lució el lazo celeste que planteó la Agrupación de Cofradías para protestar contra la nueva Ley del Aborto y que, hasta ese momento, no había encontrado la respuesta esperada por parte del resto de hermandades A diferencia de otros años, el cortejo prescindió de la imagen de San Juan Evangelista que, el pasado 27 de diciembre, protagonizó una salida extraordinaria promovida por la Pontificia Hermandad del Santo Entierro, Soledad y Angustias de la Madre de Dios, junto a la Hermandad del Sagrado Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, Santo Nombre de Jesús, María Santísima de la Encarnación y San Juan de Ávila.Un año más, el Santo Sepulcro continuó con su centenario acopio de madrugadas atadas a la memoria y precedió al elegante paseo de la Soledad de María en su particular sueño de recogida que reconforta las penas y que, sin pretenderlo, anuncia ese rumor de ángeles que surgirá mañana de Santiago para despedir la Semana Mayor montillana.