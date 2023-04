Las hermandades acogen con tibieza la iniciativa de la Agrupación de Cofradías contra la Ley del Aborto

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

La propuesta de la Agrupación de Cofradías para protestar contra la nueva Ley del Aborto no ha tenido, de momento, la respuesta esperada. Así lo han confirmado avarios integrantes de la entidad que aglutina a las hermandades de Pasión montillanas, que sostienen que, hasta la fecha, ninguna de las estaciones de penitencia que se han celebrado en la localidad habrían lucido en su guion procesional el lazo celeste que había planteado el organismo que preside José Antonio Trapero Perea. Tal y como avanzó Montilla Digital , el objetivo de la Agrupación de Cofradías era que las hermandades lucieran "de manera bien visible" y a partir del Domingo de Ramos un lazo celeste en sus estaciones de penitencia para reivindicar el lema “sí a la vida” y para representar "la virginidad de la Santísima Virgen María y la aceptación de su maternidad".La medida –que, según un comunicado hecho público por la Agrupación de Cofradías, se adoptó "desde el respeto a los representantes de los tres poderes del Estado español, Legislativo, Ejecutivo y Judicial" y "desde el reconocimiento a su legitimidad democrática como servidores públicos para dictar leyes, administrar justicia y ejercer el poder delegado en representación de la soberanía popular"– fue aplaudida este pasado domingo por José Ramírez del Río, diputado de VOX en el Congreso, quien agradeció a la entidad que preside José Antonio Trapero "su postura clara e inequívoca contra el aborto" y "contra su ampliación por el Gobierno en la nueva ley·.El comunicado de la Agrupación de Cofradías, que aseguraba "no poner en duda" que los poderes públicos "trabajan en buena conciencia y de buena fe por el bien común", sostenía que la nueva Ley del Aborto aprobada por el Gobierno de España es una norma "injusta y con tintes ideológicos", con la que "los cristianos no debemos estar de acuerdo, ni compartimos las actitudes de algunas personas y colectivos que no aprecian la vida humana".En ese sentido, la Agrupación de Cofradías decidió mostrar su disconformidad con esta norma y expresar su "total rechazo" hacia ella, toda vez que invitaba a los "cristianos comprometidos" a "rechazar toda clase de abominación hacia la familia cristiana o no"."Esta Agrupación de Cofradías entiende que siendo cristianos, quien esté conforme o le dé igual este tipo de leyes ideológicas sepa que incumple los Mandamiento de la Ley de Dios, en concreto el “Quinto, No matarás” y que la vida es un don de Dios para el conjunto de la creación y de la humanidad", añadía el comunicado, cuyo contenido íntegro puede leerse en este enlace Sin embargo, ninguna de las seis hermandades que han celebrado sus estaciones de penitencia hasta el momento –dos el Domingo de Ramos; una el Lunes Santo y tres ayer, Martes Santo– habría secundado la propuesta de la Agrupación de Cofradías. Y, según fuentes consultadas por este periódico, varias de las hermandades que tienen prevista su salida en los próximos días ya habrían confirmado su decisión de no lucir el lazo celeste planteado a modo de protesta."El problema es que se ha tomado un acuerdo sin el debido consenso con las cofradías y eso no puede ser", ha relatado a este periódico un integrante de la Agrupación de Cofradías que ha pedido expresamente no ser identificado. Por su parte, el presidente de la entidad, José Antonio Trapero, ha asegurado aque "todas las hermandades sabían de este comunicado".