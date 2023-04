Los mejores colores de pintura para usar en verano

Cómo ahorrar tiempo y dinero en proyectos de pintura de verano

Consejos para elegir la pintura adecuada para proyectos de verano

¿Qué colores usar en el dormitorio?

¿Qué colores usar en el salón?

Si el salón consta también de una zona de comedor

La cocina debe ser fresca

Conclusión: ¡los colores pueden cambiar mucho!