VOX reclama "actuaciones de urgencia" para mejorar el estado de las luminarias y del pavimento en Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

VOX ha vuelto a reclamar hoy "actuaciones de urgencia" para mejorar el estado de las luminarias y del pavimento en muchas calles de Montilla. El coordinador de VOX en la localidad, Francisco García Ponferrada, ha asegurado que la formación recibe fotografías y denuncias a través de las redes sociales del mal estado que presentan algunas calles."Son numerosas las quejas que nos llegan por diferentes vías del estado en el que se encuentran nuestras calles", ha asegurado el coordinador local de VOX, quien ha subrayado que "el pavimento, en ocasiones, incluso supone un peligro para los viandantes y para los coches”.En ese sentido, García Ponferrada ha argumentado que “si paseamos, por ejemplo, por las calles del casco histórico, podemos ver cómo el mantenimiento brilla por su ausencia". En ese sentido, ha afirmado que el equipo de gobierno municipal "está más pendiente de promocionar e invertir en temas ideológicos y en sarados lúdicos festivos pero, sin embargo, descuida el mantenimiento de la ciudad" donde, a juicio de la formación, "es notoria la falta de inversiones”.Para el coordinador local de VOX, “lo que podemos ver en el casco histórico es un pequeño ejemplo comparado con la periferia, donde es más notoria la falta de atención y, por supuesto, no se reflejan los impuestos que los montillanos pagan con mucho esfuerzo".Por este motivo, desde la formación sostienen que la decisión del Pleno de la Corporación municipal de congelar los impuestos de cara al próximo año "no es una buena noticia, ya que hay que bajarlos para que, con el dinero que tiene de sobra este Ayuntamiento, se arreglen las calles y se invierta en lo que importa". "Y, por supuesto, que las familias se vean más aliviadas”, añaden.Por todo ello, VOX Montilla reclama “que se actúe y se solucionen los posibles desperfectos, tanto en el pavimento, losas y adoquines sueltos, hundidos y en mal estado, como en la iluminación deficiente que, en muchas ocasiones, no funciona".Francisco García Ponferrada también ha denunciado el "mobiliario urbano en mal estado, como bancos desastillados y oxidados, papeleras estropeadas y bolardos sueltos o arrancados". En ese sentido, desde la formación han defendido la necesidad de que las calles de Montilla "sean un lugar seguro y transitable a cualquier hora del día y, por supuesto, para que los montillanos vean que su dinero se invierte adecuadamente".Por último, el coordinador local de VOX ha advertido al equipo de gobierno que "no vamos a permitir que el dinero público se destine a ideologías vacías y absurdas que no mejoran la vida de los montillanos", por lo que ha reclamado que se actúe "de urgencia" para resolver todas estas incidencias.