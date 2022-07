Consejos de maquilladores profesionales para usar el rizador de pestañas

¿Para qué sirve un rizador de pestañas?



Los consejos de los expertos para usar el rizador de pestañas como los profesionales



La preparación del ojo



La almohadilla del rizador



Un primer o prebase



La aplicación del rizador, ¿antes o después?



La máscara de pestañas



Con las pestañas postizas



Tener unasestá muy de moda. En la actualidad, esta parte que potencia la mirada es uno de los centros del maquillaje. Vivió su gran auge durante la época en la que las mascarillas higiénicas eran indispensables para salir de casa, ya que esta era la única parte de la cara que se hacía visible. Sin embargo, esta tendencia ha seguido en alza y muchas personas intentan conseguir unas larguísimas pestañas a día de hoy, un anhelo que parece que ha venido para quedarse.Para ello se han implantado cantidad de métodos en los, como las permanentes de pestañas o las extensiones, que las hacen mucho más largas. Sin embargo, si sabes usar el rizador de pestañas como lo hacen los profesionales, nada de esto será necesario.¿Quieres tener una mirada de cine sin necesidad de acudir a los profesionales? En este artículo te mostramos todos los consejos de los maquilladores para conseguir lo que pretendes en tu propia casa y con la ayuda de unEl rizador de pestañas es un artículo que habrás visto cantidad de veces en tiendas especializadas en cosméticos comoy que se caracteriza por esa forma, con la punta a modo de cucharita que se abre y se cierra. Algunas personas tienen cierto reparo a la hora de emplear este artilugio porque resulta un poco impactante maniobrar tan cerca del ojo.Sin embargo, el rizador de pestañas es altamente inofensivo y sirve para una serie de moldeados de lo más prácticos para potenciar la mirada. Lo que hace principalmente es elevar las pestañas, dar unay otorgar una curvatura de impresión. No hace falta más de un gesto bien articulado para conseguir todos estos cambios en la mirada.Los rizadores solo son efectivos de verdad si se utilizan con firmeza y siguiendo los pasos más adecuados parade ellos. Si quieres conocer las mejores técnicas para que los resultados sean de infarto, ¡sigue leyendo! Pasamos a mostrarte esos fantásticos trucos de los maquilladores profesionales para usar los rizadores de pestañas.Los rizadores de pestañas tienen unamuy sencilla, así que con esto no vamos a descubrirte, probablemente, algo del otro mundo. Sin embargo, los profesionales tienen claros determinados protocolos y pasos a seguir para sacar todo el potencial de este aparato y conseguir casi milagros con su uso.A continuación te dejamos todospara hacer magia con el rizador de pestañas, ¡empezamos!Lo primero que debes hacer es limpiar a conciencia las pestañas con un jabón expresamente ideado para el rostro o para los ojos y con un tónico. Esta es una parte del proceso crucial, incluso si no te has maquillado previamente. Lo que se consigue es proporcionar una superficie de trabajo favorable, sin imperfecciones y que pueda integrar bien las técnicas que vas a emplear en la zona.Algo que debes comprobar es que las almohadillas del rizador de pestañas estén en buen estado antes de utilizar el aparato. Esta va a ser la parte más importante de todo el dispositivo, así que, si estas están arruinadas, no servirá de gran cosa. Además, también conviene lavarlas bien antes de ponerlo en contacto con las pestañas. Ten en cuenta que los ojos son zonas muy sensibles y la higiene será vital en todos los procesos de maquillaje que lleves a cabo en ellos.El primer o la prebase es un producto ideal para preparar el terreno. Se trata de un cosmético que se aplica antes del maquillaje para que este tenga una sujeción mejor, para que dure más tiempo y se obtengan mejores resultados. Hay productos de este estilo para el rostro, para los labios y también los hay específicos para las pestañas. Estos suelen venir con un aplicador muy similar al de la máscara de pestañas, pero son líquidos incoloros.Para aplicar el rizador solo hay que colocarlo dejando las pestañas en el centro de las almohadillas y apretar con decisión. Esto se debe aguantar durante unos segundos para que la presión consiga moldear al gusto las pestañas. La pregunta más frecuente es si conviene hacerlo antes o después de la prebase y de la máscara de pestañas. Pues bien, según los expertos, esto se debe hacer previamente, con el pelo seco y limpio para que se pueda moldear con mayor facilidad.La máscara de pestañas se pone después de utilizar el rizador. Esto se debe hacer en forma de zigzag y con toda la precisión que sea posible. Inicialmente, sirve para maquillar el pelo y dar un tono más marcado u oscuro, aunque algunos productos pueden potenciar el efecto del rizador si son especiales para dar volumen o alargar. Es importante hacer especial insistencia en las puntas de las pestañas para que todo quede bien repartido y maquillado.Otra de las grandes incógnitas hoy en día es, ¿se puede aplicar el rizador de pestañas a las que son postizas? Pues bien, los profesionales aseguran que esto se puede hacer y llega a ser realmente beneficioso si se hace con cuidado y con toda la precisión posible. Esto es porque puede contribuir a sellar mejor el postizo a la pestaña real y dar un acabado espectacular. Procura, eso sí, hacerlo con postizos de calidad para que no acaben destrozados al mínimo toque.