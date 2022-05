Turismo en Marbella con datos de ocupación similares a los de antes de la pandemia

¿Por qué el turismo elige Marbella?



Si hay una ciudad española conocida en todo el mundo por su turismo, esa es Marbella. Ubicada en un lugar único como lo es la Costa del Sol, es el destino ideal para quienes buscan tranquilidad, playa, belleza y lujo. Tras la pandemia, el turismo ocupacional está volviendo a ser el de antes, lo cual significa un gran impulso para los locales y para quienes tienen sus inversiones realizadas en viviendas.Debido a la pandemia, los números en los hoteles y alojamientos variaron mucho de un año a otro. Por ejemplo, en el mes de febrero del 2022 lase situó en un 36,77%. Aunque está lejos de cifras de otros años, significó un aumento de un 20,68% frente al 2021.No es de extrañar entonces que las expectativas y los números dejen reflejado cómo el avance en la ocupación comienza a ser similar al de previo a la pandemia.Marbella resulta un lugar atractivo para cualquier turista por todo lo que tiene que ofrecer. No en vano, en el 2021 se registróque tienen su residencia en esta ciudad. Algunos de los motivos por los que se elige Marbella como lugar para vacacionar son:El sitio privilegiado en el que se encuentra Marbella, la Costa del Sol, permite que cerca de 325 días al año sean días de sol. Es algo único y seguramente el motivo de peso por el que los extranjeros deciden establecer su residencia en este lugar. Para quienes provienen de países con un crudo invierno resulta atractivo poder estar en enero con muy poco abrigo y viendo cómo se disfruta del sol durante varias horas en el día.Puede que pienses que Marbella es únicamente playa y sol, pero no es así. Marbella es una ciudad que tiene diversos puntos atractivos como lo es el centro de la ciudad y el casco antiguo. Es justamente en estos lugares donde se encuentran la mayoría de alojamientos y donde encontrarás la mayor. Tanto si buscas que te puedan gestionar tu piso en Marbella de alquiler como si estás buscando un lugar para pasar unos días, buscando en GuestReady verás la ubicación de los alojamientos.Una de las zonas más conocidas de Marbella, es sin lugar a dudas Puerto Banús. Para quienes no han estado nunca es la zona de mayor lujo que vas a encontrar en prácticamente toda España. Tal es así que fue declarado espacio de Interés Turístico Nacional. Es muy frecuente ver por el puerto pasear coches de lujo, embarcaciones y por supuesto las tiendas de las marcas más top del mundo. Aquí también es donde se dan las mayores fiestas exclusivasPor supuesto, no puede faltar entre los motivos por los que elegir Marbella sus playas. Hay para todos los gustos y para realizar todo tipo de actividades en el agua. Además, encontrarás clubs privados y los famosos chiringuitos en la playa en donde tener una buena comida o cena y disfrutar de las vistas al mar. Algunas de las playas más conocidas de la zona son por ejemplo Playa del Cable, Playa Bounty Beach o Playa de Artola. Esta última es una playa nudista a la que le otorgaron el premio de Bandera Azul de la Unión Europea por la belleza del lugar que fusiona las dunas con la arena.Ahora mismo, la estancia promedio de los turistas se sitúa en torno a los 3 días. Por supuesto que estamos en una temporada media. El número de días amplía cuando se habla de la temporada alta en el verano. La buena noticia, y es algo que se ve claramente en la gestión de apartamentos turísticos en Marbella, es que esta cifra no se veía desde el año 2018.Con lo que muestra sin lugar a dudas cómo los datos de ocupación están volviendo a la normalidad y se ubican de forma similar previo a la pandemia. Con todos estos motivos y viendo la situación actual, solo queda que escojas los días y el lugar que deseas para alojarte unos días. Dicen que quien va a Marbella una vez, siempre regresa y que las experiencias que vive allí se convierten en algo inolvidable.