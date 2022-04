El Consistorio incrementará en más de 14.000 euros al año el gasto en limpieza de los colegios contra el covid

Otros acuerdos

Montilla incrementará en más de 14.000 euros al año la partida destinada a la limpieza viaria y de edificios públicos municipales con el objetivo de hacer frente a las labores necesarias en los centros educativos ante la pandemia del covid-19, y que supone un desembolso total de 60.000 euros anuales. El acuerdo, alcanzado anoche con el apoyo unánime del Pleno de la Corporación, permitirá continuar con unas labores específicas que se han marcado por parte de la Junta de Andalucía.La teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, explicó que este incremento del contrato se produce una vez que la empresa se encuentra a punto de concluir la bolsa de horas –una de las mejoras recogidas en el último pliego– puesta en marcha para dar respuesta a servicios "extraordinarios" y que ha permitido cumplir con un protocolo "que se desconocía en el momento de licitación del servicio"."En abril concluye esa bolsa de horas que nos ha permitido dar respuesta al protocolo que se estableció para los centros escolares, pero son necesarias 1.512 horas de limpieza más por centro por lo que debemos incrementar el contrato para dar respuesta a esta necesidad", señaló la edil.En este sentido, la delegada aprovechó para lamentar la falta de apoyo de la Junta de Andalucía para hacer frente al aumento del gasto que supone el protocolo de limpieza de los centros educativos para luchar contra la pandemia –un concepto que cifró en 60.000 euros al año más en el caso de Montilla–, "a pesar de que son actuaciones que van más allá de las competencias de mantenimiento y limpieza de los consistorios"."La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ya reclamó a la Junta que este gasto extraordinario no es competencia municipal pero, ante la falta de respuesta, debemos de sufragarlo desde el Ayuntamiento para cumplir con esos protocolos", argumentó Casado en referencia apara que el Gobierno andaluz asumiera los 215 millones de sobrecoste que les suponen a los ayuntamientos los trabajos de desinfección y limpieza de los colegios.Una demanda que, sin embargo, no fue compartida por los grupos municipales de Ciudadanos y Partido Popular, al igual que los concejales no adscritos, que señalaron que "una pandemia no es competencia de nadie y todos deben asumir los esfuerzos necesarios para hacerle frente". Una postura opuesta a la planteada por el grupo de IU, que insistió en que "las competencias tienen dueño y en este caso la Junta las hace recaer en el eslabón más débil, como son los ayuntamientos".