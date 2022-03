La montillana Encarnación Pérez Duque se proclama subcampeona andaluza de Caza Menor con perros

Dos años después de iniciarse dentro de la competición oficial, la montillana Encarnación Pérez Duque se ha alzado como subcampeona de Caza Menor con perro en el reciente Campeonato Andaluz celebrado en Hornachuelos. Con este galardón, Pérez vuelve a situarse como una de las deportistas de referencia de esta modalidad a nivel andaluz y nacional pues ya en 2019, en su primera participación competitiva, se clasificó décima a nivel nacional.Pérez Duque, quien reconoce haberse iniciado en la práctica de la caza tras años acompañando a su marido, confía en que este título anime a otras mujeres que, como le ocurrió a ella, no se atreven a iniciarse en esta modalidad deportiva. "Mi intención nunca ha sido competir, de hecho al principio, a pesar de que me parecía atractivo, no me atrevía a coger la escopeta por miedo. Hace cosa de seis años di el paso adelante", explicó Encarnación Pérez aEn este sentido, esta montillana reconoce que si bien la representación femenina dentro de las competiciones de caza aumenta progresivamente, "aún es una práctica muy minoritaria". "A nivel nacional si se ha notado que hay más mujeres, pero aún es necesario dar a conocer que estamos compitiendo para reivindicar que las mujeres también tengamos nuestro espacio", sostuvo Pérez Duque, quien consiguió el subcampeonato tras disfrutar de una buena jornada de caza en Hornachuelos.