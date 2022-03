HG Manuel | La fotografía (X)

HG MANUEL

FOTOGRAFÍA: JES JIMÉNEZ

Di un paseo para encajar la parrafada del profesor, editor, librero y otras cuantas cosas más. Almorcé un menú barato en una antigua fonda donde servían ensalada y puchero, comida sencilla, sin pamplinas, muy apta para la prisa, que no maltrataba al gusto ni hería el olfato, además se incluía servilleta; yo masticaba lentejas en el comedorcito, abstraído de la carcajada espontánea y el animoso roznar de mis compañeros de condumio, abandonado el ojo a su recreo con la media docena de hojas muy verdes, grandes y anchas, una especie de híbrido entre la de plátano y la de acelga, repetida en el papel pintado que agobiaba las paredes. Luego caminé hasta mi oficina, corroboré que el contestador del teléfono seguía mudo: nadie me echaba de menos, me lavé la boca, hice mis deberes en el inodoro, (¡oh, sutileza!) y regresé al centro para acudir a la cita.El abogado, un hombre alto y flacucho que frisaba en los sesenta y aparentaba, fresco y atildado, la energía de un saltamontes, no se abstuvo de reconvenirme. Lo hizo, con palabra firme y educada, fuera de su despacho, en un desnudo cuchitril con olor insidioso a pintura fresca que falseaba el de manzana; unos archivadores, dos sillas y una mesa entre ambas, todo recién desembalado, componían el mobiliario. El incidente, así consideraba la esfumación de Castilla, había requerido mucha atención, y él le sumaba esfuerzo y la dedicaba «por completo» a sus clientes.–Igual que yo –repliqué modosito, algo toreado, en mi correspondiente silla.El señor Perals se acomodó el flequillo con lustre de tinte y me evaluó durante medio segundo; manos enlazadas, aposentó los antebrazos sobre el borde de la mesa y se sonrió. En lo sucesivo me atendería uno de los pasantes.«Por abrir la boca», me dije. Y me mantuve muy atento a su resumen, hecho con breve y precisa elocución:Él no era lo que se dice, propiamente, un amigo, «lo conozco desde niño y por eso le tengo afecto, nada más». A él lo habían «embarcado» en el asunto los otros, sobre todo los más animados: el militar, el biólogo y el farmacéutico, «Cuando se ponen pesados…». Recordaba a Castilla como alguien un tanto gris, silencioso y apartadizo en clase, pero se avenía, «especialmente», con el gracioso alborotador de turno: Hernández. En su opinión, era una especie de trasto desubicado y de poca utilidad, «aunque sacaba los cursos holgadamente, ¿eh?»; su destino era ser bibliotecario o profesor de instituto: «ese tipo de actividades que requieren poca habilidad y escasa iniciativa», las únicas que podría ejercer; le reconocía «cierta aptitud soflamera para el chascarrillo ecologista y derivados políticos» y le achacaba «Cero en liderazgo y menos que cero en elocuencia. Por eso le está vedada la pasión política, no la militancia de café y copa». En el transcurso de los años se habían tratado poco; eso no era óbice para que, por diversos cauces, algunos–enfatizó, sin aclarar–, supiera de él lo suficiente para considerarlo un solitario, y casi diría un estrafalario: «un raro», matizó despectivo, o así lo capté yo. No, no se le atribuía ilícito alguno. No, ninguna adicción, ningún trastorno depresivo, se desconocía («resulta absurdo, conociéndolo») cualquier tipo de amenaza. Y se negaba a especular sobre su desaparición. Se habían consultado hospitales, el listado de desaparecidos de la policía y la página web del ministerio del interior dedicada a tal efecto. «No padece, creo, no me consta, ninguna enfermedad crónica, salvo la de gilipollas» –le borbolló el mal humor–. Y el casero declaraba que sus recibos estaban domiciliados y los cobraba puntualmente.‒¿Alguien ha entrado en el domicilio?‒Castilla carece de parientes; así que se me ha nombrado defensor judicial, no ha sido fácil. Estuve yo, acompañado por el casero, obviamente. Sólo tenía que entrar y mirar, tan solo comprobar que el bobo no estaba en casa. Pero, en fin, el trato, ya de antiguo… –remolinó la mano, fina y elocuente, con labor de manicura–, trae estas cosas. Comprobamos que la cerradura no fue violentada. La vivienda estaba en orden, normal supongo, si uno está habituado a vivir así. Es pequeña y la recorrimos enseguida, se procuró no alterar ni tocar nada, así lo hallará la policía cuando tenga a bien visitarlo. Si usted se decide a ir antes, sabe de sobra qué puede o no puede hacer, ¿no?…–Lo sé, no se preocupe –intervine.–¿Preocuparme? –parece que se molestó–. El casero se extrañó por la librería, desmontable, de esas baratas, que le ocupa casi toda la sala; bueno, de la librería y de los anaqueles, de esos de aglomerado y metálicos, repletos de libros, sin orden me parece, porque tiene uno en el dormitorio y otro en la pequeña habitación dedicada, parece, a despacho, que también debe ser suyo, etcétera. Desde luego, nos dio la impresión de que lleva ausente un tiempo que no sabría precisarle si es mucho: hay algo de polvo en los muebles, que puede ser antiguo, y huele a cerrado o, si lo prefiere, a rancio –engurró la nariz: un reflejo–. Aunquepuede aparecer en cualquier momento y tomarse a mal nuestras molestias –ahora, y más que menosprecio, el empleo de «ése» revelaba irritación (deterioro del trato por el uso, o abuso, de la confianza), muy contraria, creo, a la evidente indiferencia del vecino de Castilla–. Me gustaría informarle de algo más, pero eso es todo. Le toca a usted ganarse lo que pone en el contrato, y no dispone de mucho tiempo.Casi me muerdo la lengua, pero…–Sí, suelo hacerlo –repliqué–. ¿Sabe si el señor Castilla dispone de bienes o de dinero, suficientes como para tentar a alguien?Me observó el abogado, no sé si meditando la respuesta o conteniéndose las ganas de mandarme a freír buñuelos. Optó por lo primero.‒La tentación, me parece, responde a la ambición de cada uno. Los hay muy ambiciosos y los hay, simplemente, apáticos. Teniendo esto en cuenta… deduzca usted. Si nos atenemos al dato objetivo, diría que la situación de Castilla es desahogada; pero en esto, como usted sabe, interviene el aprecio de cada cual.