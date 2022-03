¿Conoces las propiedades del fotoprotector Isdin Fusion Water?

¿Cuáles son los beneficios de utilizar el fotoprotector Isdin Fusion Water?



Constituye un protector solar de última generación para el uso continuo .

. Ofrece una combinación especializada de protección UV con un grado de adaptabilidad excelente para la piel.

En su composición destacan los ingredientes biodegradables e inorgánicos.

Ofrece un alto grado de protección SPF50 UVB y UVA, los cuales son indicados para la realización de actividades recreativas con exposición al sol .

. Está evaluado clínicamente y testado en altas condiciones que involucren exposición solar prolongada.

Detiene el envejecimiento celular, mejorando de esta manera los signos de cansancio y sequedad en la piel .

. Su formulación innovadora, a través de la tecnología Wet Skin, permite la aplicación sobre la piel húmeda, sin que disminuyan sus propiedades fotoprotectoras.

Ofrece un nivel de tolerabilidad bastante amplio, lo cual permite que sea aplicado por todo el rostro, sin causar irritaciones ni molestias en los ojos.

Es indicado para todo tipo de pieles, debido a su alto nivel de adaptabilidad, por lo que puede utilizarse tanto en pieles sensibles, como secas, grasas y atópicas .

. Posee una textura de formulación muy ligera, la cual permite la obtención de un acabado luminoso, sedoso y saludable.

Constituye una excelente alternativa como paso previo a la aplicación del maquillaje en las rutinas de cuidado facial, ya que funciona como una base protectora .

. Su textura de formulación acuosa y libre de aceite, se absorbe completamente en la piel sin dejar residuos grasos.

¿Para quiénes está recomendado el fotoprotector Isdin Fusion Water?



¿Cómo utilizar el fotoprotector Isdin Fusion Water?



¿Qué valoración ha recibido por parte de los usuarios el fotoprotector Isdin Fusion Water?