¿Se puede minar una cantidad significativa de Bitcoin solo desde un teléfono inteligente?

Membresía de un pool de minería de Bitcoin



Bitcoin es un activo valioso que ofrece un retorno de inversión encomiable. Bitcoin se lanzó por primera vez con un valor de $ 0.004, y recientemente el valor de Bitcoin alcanzó $ 65000. Sin lugar a dudas, Bitcoin ha recibido muchas críticas, pero los beneficios siempre superarán las críticas.Más aún, Bitcoin se destaca como el único sistema capaz de “matar” a los bancos centrales. Además, hay sitios web comoque pueden ayudarte a obtener ganancias significativas en tu carrera criptográfica. La cadena de minería de Bitcoin aumenta constantemente. El número de bitcoins extraídos hasta ahora es de 18,6 millones de unidades, y dado que esta criptomoneda tiene un suministro limitado a 21 millones, entonces solo quedan por extraer 2,1 millones de unidades de Bitcoin. Las complicaciones de la minería de Bitcoin han disminuido correspondientemente la rentabilidad de Bitcoin.Debes saber que la minería de Bitcoin incluso es posible para dispositivos y teléfonos inteligentes Android. Pero, ¿pueden los mineros extraer una Buena cantidad de unidades de Bitcoin solo desde un dispositivo Android? Echemos un vistazo.La minería de Bitcoin es un proceso complejo de verificación de las transacciones de bitcoins para obtener bitcoins como recompensa en bloque. La recompensa en bloque de la minería de en la actualidad es de 6.25 unidades de Bitcoin. La minería de Bitcoin era rentable anteriormente, incluso con computadoras que tenían hardware de gama baja. Sin embargo, la minería de Bitcoin ahora ni siquiera es rentable con una unidad de procesamiento gráfico considerable; el mayor consumo de electricidad de la minería de Bitcoin ha provocado un costo ambiental extremo.Pero, actualmente, la minería es posible con solo un teléfono inteligente. Tal vez te preguntes que si la minería de Bitcoin no es posible con dispositivos informáticos de gama baja, ¿cómo es posible con dispositivos Android?El hardware de los dispositivos Android e iOS en la actualidad es bastante robusto en contraste con el hardware de estas computadoras de gama baja, ya que al final, se trata de hardware y la fuente de energía para ejecutar ese hardware explícito.Evidentemente, no, no puedes ganar una cantidad gigantesca de bitcoins con un teléfono inteligente, ya que si el proceso hubiera sido posible, ningún grupo de minería habría gastado miles de dólares para comprar una plataforma de minería de Bitcoin, pero aún puedes ganar una cantidad considerable. Aquí te explicamos cómo extraer bitcoins en estos teléfonos inteligentes.La aplicación de minería de Bitcoin actúa como el programador de Bitcoin o el software de minería en un dispositivo Android, mientras que el conjunto de chips de tu dispositivo Android actúa como el hardware de Bitcoin. La aplicación de minería de Bitcoin conecta el conjunto de chips de tu dispositivo Android con el algoritmo de Bitcoin. Cada vez existen más aplicaciones de minería de Bitcoin para dispositivos Android, y los mineros deben elegir una aplicación que sea legítima y robusta para llevar a cabo este tipo de operaciones; puedes elegir una aplicación de minería de Bitcoin desde la web o desde la tienda de juegos, depende de ti. Sin embargo, debes asegurarte de que la aplicación de minería tenga una base de usuarios considerable.Después de optar y descargar tu aplicación de minería de Bitcoin deseada, puedes crear una cuenta de usuario. Esto solo requiere algunos detalles básicos. Después de ingresar tus datos, debes proteger la cuenta con un código de acceso sólido.Las ganancias de la minería de Bitcoin desde dispositivos Android solo serán significativas si te unes a un grupo de minería de Bitcoin, o pool de minería. Esto es un grupo de individuos o mineros donde los mineros extraen bitcoins colectivamente, y las posibilidades de obtener la recompensa del bloque mientras extraen bitcoins son muy buenas.Una vez que todo el grupo de minería o un grupo específico de grupos de minería de Bitcoin han aprovechado las unidades de Bitcoin, la recompensa del bloque se divide entre los mineros en función del hash aportado por su dispositivo o teléfono Android.En resumen, te puede tomar años obtener millones con la minería de Bitcoin desde un dispositivo Android, pero es posible ganar buen dinero.