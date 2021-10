¿Cuánto tiempo consumen los mineros para minar Bitcoin?

Mineros de Bitcoin – Principales participantes



La duración de la minería de Bitcoin



Energía consumida por la minería de Bitcoin



La minería de Bitcoin un tema candente del mercado en la actualidad. Varios países están tomando decisiones cruciales sobre la progresión de la minería de Bitcoin, como China e Irán, y la ciudad de Nueva York en Estados Unidos. La minería de Bitcoin consume una cantidad extrema de energía, y razón principal es el sistema de prueba de trabajo del complejo Bitcoin.La prueba de trabajo se introdujo antes de Bitcoin y, hasta la invención de Bitcoin, no era popular en absoluto. Sin embargo, la prueba de trabajo no tiene restricciones para los mineros, ya que incluso un niño de primaria puede participar en la minería de Bitcoin si cuenta con los equipos.En consecuencia, la prueba de trabajo obliga a los mineros de Bitcoin a resolver los problemas matemáticos en un período de tiempo restringido. Muchas personas se preguntan cuánto tiempo lleva realmente extraer bitcoins. A continuación se menciona todo lo que debes saber sobre el período de tiempo de la minería de Bitcoins. Comencemos.La minería de Bitcoin es evidentemente un proceso desafiante, ya que los mineros han declarado sus luchas en varias entrevistas. Las personas que realizan actividades de minería de Bitcoin se conocen como mineros, y estos destacan como el aspecto esencial del complejo de Bitcoin.Los mineros de Bitcoin no están equipados con un solo rol; hay múltiples roles en la red Bitcoin. Además, si deseas obtener más información sobre Bitcoin, consulta. La minería de Bitcoin se conoce como el proceso de validar la información de la transacción mediante la contribución de computadoras y unidades de procesamiento gráfico o plataformas de minería de Bitcoin especializadas.La razón principal por la que los mineros de Bitcoin invierten recursos en la minería es la recompensa en bloque. Los mineros de Bitcoin verifican las transacciones de Bitcoin en primer lugar para mantener la cadena de bloques (Blockchain) y la seguridad de la red de Bitcoin.Los mineros de Bitcoin completan el proceso solo para obtener la recompensa del bloque. La recompensa de bloque absoluta de la progresión de la minería de Bitcoin en la actualidad es de 6.25 unidades de Bitcoin. La recompensa en bloque percibida por los mineros se convierte en monedas fiduciarias en un intercambio confiable. Sin embargo, hay pocos mineros de Bitcoin que retienen los bitcoins para aprovechar el retorno de la inversión como ingreso adicional.Manteniéndolo conciso, los mineros mantienen el flujo de bitcoins; aún más, los mineros que retienen bitcoins aumentan la capitalización de mercado de Bitcoin. Así es como los mineros de Bitcoin son el aspecto más crítico de la industria.Bitcoin se complementa con un mecanismo de prueba de trabajo; el mecanismo de prueba de trabajo permite que todos los mineros de Bitcoin inviertan recursos en la progresión de la minería, lo que ha provocado un caos excesivo en la industria.Una prueba de trabajo tienta a los mineros a extraer bitcoins en un período de tiempo restringido. Los mineros de Bitcoin, como se mencionó anteriormente, verifican la información sobre las transacciones, las transacciones luego se procesan en los bloques y estos bloques se procesan posteriormente en la cadena de bloques.Según la prueba de trabajo, los mineros de Bitcoin tienen que minar bloques en 10 minutos para ganar unidades de Bitcoin, y si los mineros no pueden minar un bloque en el tiempo dado, los recursos invertidos por los mineros de Bitcoin se desperdiciarán y estos mineros tienen que volver a intentarlo.El período de tiempo restringido de la progresión de la minería de Bitcoins es, en consecuencia, una de las principales razones por las que el consumo de energía de la minería es inmenso.La energía consumida por la minería de Bitcoin es simplemente asombrosa. Según algunas fuentes sólidas, la energía consumida por la minería de Bitcoin en los últimos tiempos fue equivalente a 72TWH. Sin embargo, la cantidad de electricidad utilizada la minería de Bitcoin ha alcanzado la cantidad de 120TWH.Si la minería de Bitcoin en China continúa, el consumo de electricidad alcanzará el de la electricidad consumida por Italia en el año 2016. Debido a la extensión excesiva del consumo de electricidad de la minería de Bitcoin, su huella de carbono en la actualidad es cerca de 90 millones de métricasEn resumen, la minería de Bitcoin consume 10 minutos para extraer una recompensa en bloque.