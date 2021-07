Montilla despide sus Fiestas Patronales de 'El Santo'

Adiós a las fiestas patronales

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

REPORTAJE FOTOGRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

San Francisco Solano, montillano y limeño. Patrono de su ciudad natal, pero también de otras tan importantes como Lima, Potosí, Cartagena de Indias, Santiago de Chile o La Habana. Custodio de los toreros, Evangelizador de las Américas, montillano universal. Aunque por segundo año consecutivo la imagen del santo no ha podido pasear por las calles del Barrio de Tenerías, donde se ubica su pequeña ermita de la calle Córdoba, sus vecinos no han duda en celebrar el día grande de las fiestas patronales.A mediodía ha tenido lugar la función religiosa en honor al santo patrón en la parroquia de San Francisco Solano, que a lo largo de toda la mañana ha mantenido sus puertas abiertas para acoger a quienes deseaban visitar al patrón de Montilla. Asimismo, han sido muchos quienes no han dudado en acercarse hasta la ermita que los montillanos erigieron justo en el lugar en que Solano dio muestras de su don divino.Fue en este lugar que aún conserva el sabor auténtico de lo montillano, donde Francisco Solano dio sus primeras muestras de santidad. La tradición asegura que, siendo niño, El Santo acercaba cada día el almuerzo a su padre, Mateo Sánchez Solano, quien trabajaba cultivando la tierra en la Huerta de las Minas.En su camino hasta el paraje de Huelma, el pequeño Francisco solía detenerse en la calle Córdoba con los muchachos desfavorecidos de Las Tenerías, a quienes entregaba, además de sus enriquecedoras enseñanzas, algunas limosnas y parte del fardel que llevaba a su progenitor.Este pasaje tan significativo de la niñez de El Santo quedaría grabado en la memoria de los montillanos, que desde siempre advirtieron en su persona cualidades milagrosas y de santidad. No obstante, la fama milagrera de esta figura clave en la colonización del Nuevo Mundo, comenzó a propagarse el día que fray Francisco sanó a un niño afectado por la lepra en la misma calle Córdoba.Los actos religiosos en torno a la festividad de San Francisco Solano han sido el broche de oro para la intensa programación que se ha venido desarrollando en Montilla desde el pasado 9 de julio en honor a su patrón. De esta forma, en la medianoche de este martes, el recinto de la Avenida de las Camachas fue lugar de encuentro de decenas de personas para disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales organizado por el Ayuntamiento.Con ello, y tras la actuación en la Puerta de Montilla de la joven artista local Marta Mesa, el Consistorio finalizó la programación especial de ocio de estas Fiestas Patronales de 'El Santo' 2021, una edición con un marcado carácter local que han servicio para conmemorar, asimismo, el 150 aniversario de la traída del agua a la ciudad de manos de Sánchez Molero.De esta forma, junto a las citas más culturales en torno a la figura de este ingeniero militar en la Casa de las Aguas, los montillanos han podido disfrutar de atracciones infantiles en la Avenida de las Camachas y otras propuestas de ocio en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" o el Paseo de las Mercedes; además de actuaciones y espectáculos, como Cirkomanía o el monologuista Tony Rodríguez, en la Puerta de Montilla.