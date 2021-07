La DGT activa el dispositivo especial de vigilancia de las carreteras andaluzas en la ‘Operación salida del verano’

Más de un millón de desplazamientos

Previsiones para Córdoba

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

A partir de hoy, coincidiendo con el primer fin de semana del mes estival de julio, la Dirección General de Tráfico (DGT) activa en Andalucía el dispositivo especial de control y vigilancia de las carreteras en la primera, “un punto de inflexión tras los confinamientos que nos hacen retomar la ansiada normalidad a las puertas de una época estival en la que no debemos perder la prudencia al volante”, ha reclamado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández.“Tras la recepción de vacunas y el acelerado reparto organizado por el Gobierno de España, con 30,1 millones de dosis distribuidas y7,7 millones de ellas en Andalucía, podemos retomar la movilidad con seguridad, pero no podemos bajar la guardia, ni perder de vista la prudencia, la cautela y la atención”, ha indicado Fernández, que ha garantizado que los agentes de Tráfico de la Guardia Civil estarán las 24 horas pendientes de la seguridad en las carreteras, dispuestos a atender y solventar cualquier situación que nos surja a la hora de ponernos al volante”.Bajo el lema, la primera Operación Salida se desarrollará desde el viernes día 2 al domingo 4 de julio, en la que los Centros de Gestión del Tráfico con sede en Málaga y Sevilla, en servicio durante las 24 horas del día, darán un especial servicio antes, durante y después de cada operación especial, gracias al trabajo de los más de 60 funcionarios y personal técnico especializado que atienden las labores de supervisión, regulación e información.También se mantendrán activas las dos sedes de la patrulla de helicópteros que cubren los principales itinerarios utilizados por los vehículos por toda Andalucía, centrándose en aquellos puntos donde previsiblemente puedan producirse incidencias. En vuelo se informa del estado de la circulación a los Centros de Gestión del Tráfico y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, realizará los servicios habituales de ayuda, asistencia y vigilancia del tráfico, en toda la red interurbana de carreteras en la Comunidad Autónoma, prestando especial atención a aquellas que previsiblemente soporten mayor número de desplazamientos.Para la presente campaña de verano, Andalucía cuenta con dos helicópteros; cuatro drones para la regulación y ordenación del tráfico –dos de ellos con tendrán capacidad de denuncia–; radares móviles y furgonetas camufladas, con posibilidad de despliegue en toda la comunidad; 152 radares fijos de control de velocidad, de los cuales 14 son de tramo; y 72 cámaras de control de móvil y cinturón de seguridad.La DGT prevé que durante este primer fin de semana de Operación Especial en Andalucía se producirán 1.012.000 desplazamientos de largo recorrido por carretera, 98.000 en la provincia de Córdoba. Las vías que soportarían el mayor número de desplazamientos serían A-92, A-92M, A-45, A-357, MA-20, A-7,AP-7, A-66, A-49, A-4, AP-4, N-IV y, y la red secundaria para el acceso a localidades de playa y montaña.Para este primer fin de semana, recomienda evitar las horas de viaje desfavorables por las previsiones de alta densidad del tráfico, que en el caso del viernes 2 de julio se situarán entre las 15.00 de la tarde y las 23.00 de la noche, mientras que el sábado la horquilla de mayor movilidad se espera ente las 9.00 de la mañana y las 14.00 de la tarde, y el domingo, de las 19.00 de la tarde a las 23.00 de la noche.Durante el verano 2021 en Andalucía se esperan un total de 20,97 millones de movimientos, repartidos en los meses de julio (10.205.250) y agosto (10.770.750).Si se cumplen estas previsiones, estas cifras representan valores similares, e incluso superiores en algún periodo, respecto a las cifras registradas durante el verano de 2019.Este año no habrá Operación Paso del Estrecho (OPE), pero los responsables de Tráfico de España están coordinados con sus homólogos portugueses para atender a los 200.000 vehículos que entren desde Francia para viajar de vacaciones a Portugal.A lo largo de los dos meses de verano la Dirección General de Tráfico ha establecido cuatro operaciones especiales. La primera de ellas,, se desarrolla este fin de semana. La segunda,, del viernes 30 de julio hasta el domingo 1 de agosto; la, del viernes 13 al lunes 16 de agosto; y, del viernes 27 al domingo 29 de agosto.Además de estas operaciones especiales, la Dirección General de Tráfico informa que todos los fines de semana del periodo estival se establecerán medidas de regulación y vigilancia del tráfico.En el caso de la provincia de Córdoba, los días de mayor intensidad en la A-4 y A-45 serán hoy viernes, de 15.00 a 20.00 de la tarde; el sábado, de 10.00 de la mañana a 20.00 de la tarde; y el domingo 4 de julio, desde mediodía y hasta las 20.00 de la tarde.Asimismo, se prevé que se registren algunos puntos conflictivos en la A4, a lo largo del tramo 399,000-409,000, por posibles retenciones por congestión en los distintos accesos de la ronda exterior de Córdoba (N-432, A-45 y CO-32).