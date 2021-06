Sergio Urbano (Ciudadanos): "La pandemia no puede servir de parapeto para no poner en marcha proyectos"

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El próximo 15 de junio el actual mandato municipal alcanzará su ecuador. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos y único concejal de la formación, Sergio Urbano, celebrará dos años dentro de la Corporación Municipal, la primera con representación del partido naranja. Dos años de trabajo como "oposición constructiva y útil", según apunta Urbano.—La legislatura comenzó prácticamente al ralentí, continuando proyectos de antaño, sin nada novedoso ni concluido. La pandemia generada por el covid-19 no puede servir de excusa ni parapeto para los proyectos que no se han puesto en marcha, teniendo en cuenta de que existe un equipo de gobierno extenso y una oposición proactiva, ya que desde Ciudadanos nos encontramos con las mismas ganas de trabajar y sumar en pro de la ciudadanía de Montilla.—Fundamentalmente no podemos olvidar aquellos proyectos que ayuden al desarrollo económico y social de Montilla. Nada se ha hecho por el avance del polígono de Picos del Cigarral o la Ronda Norte, y muy difuso es lo que llega sobre las intenciones para el tan necesario enlace de la A-45 con el polígono de Llanos de Jarata. Tampoco podemos olvidar la necesaria descarga burocrática a empresas, comerciantes y emprendedores, así como continuar destacando a Montilla en el mapa de la provincia y de Andalucía.—La pandemia abre escenarios que nos invitan a mejorar y prepararnos para futuras situaciones complicadas, la administración local debe primar las actuaciones que ayuden a reestablecer la normalidad previa al covid-19, apoyando a empresas y comercio consolidado e incentivando el emprendimiento y el desarrollo local real y tangible.El Ayuntamiento no es una oficina de empleo, pero sí tiene en sus manos el poner en marcha medidas que generen riqueza y empleo y que fijen la población entorno a su término municipal. Recientemente nuestro grupo municipal pidió al alcalde que se interesase por la futura Base Logística del Ejército, poniendo a disposición terrenos municipales y/o apoyando la implantación en espacios privados. Hasta el momento, nulo interés ha mostrado.—En estos momentos, de necesaria recuperación y rápida salida de la crisis generada por la pandemia, los ciudadanos de Montilla demandan unidad y sentido común a sus representantes políticos. Nuestro grupo ha venido trabajando en todo momento desde la oposición constructiva y útil, ello ha posibilitado llegar a acuerdos y a plasmar un sentido del voto favorable a los presupuestos.Nuestro deseo, creo que compartido, sería poder seguir trabajando así, pero la situación se complica cuando no existe previsión ni planificación por parte del equipo de gobierno, con cambios constantes entre partidas presupuestarias y poco margen de trabajo para propuestas o alternativas.—Modestia aparte, y sin querer repetirme, creo que nuestro papel ha sido sobresaliente, ejerciendo una continua y ardua labor de fiscalización y control al equipo de gobierno, aportando propuestas que beneficien al conjunto de la ciudadanía.—Lamentablemente la valoración que recibe el equipo de gobierno socialista es suspensa. Existe una continua improvisación, contradicción, falta de planificación, etc… generado en parte por la falta de dedicación de los concejales a la labor que les fue encomendada, con áreas como Bienestar Social o Urbanismo sin dedicación exclusiva, o un alcalde compartido con Diputación.