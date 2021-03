Buzón del Lector | El hijo pródigo

Montilla Digital se hace eco en su Buzón del Lector de una carta abierta de José Luis Gálvez, colaborador de la sección de Deportes de este periódico, sobre el primer partido de la Fase de Ascenso a Tercera División que disputará esta mañana el Montilla Club de Fútbol ante el Chiclana C.F. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.







En el año 2013 cogiste tus bártulos, exhausto por los golpes recibidos y la adversidad sufrida te vestiste con tu túnica de color oro y verde; abrazaste tu escudo y con la mirada perdida, no tuviste más remedio que abandonar la Tercera División.





En tu travesía, los demonios y tentaciones te persiguieron. Coqueteaste con malas compañías, no veías la manera de alcanzar tus objetivos y desde el infierno esperabas un hilo de luz que te hiciera ver cómo salir de ese bucle en el que habías convertido tu vida deportiva.





Por suerte, desde el pasado verano todo cambió. Tras un merecido acercamiento a tu hogar, al principio de esta temporada no te prepararon para un viento tan fuerte, que te ha despeinado el alma y revuelto los papeles. Y aunque tu corazón tuviera su destino, que no era otro que la permanencia; no sabes cómo impedir que sea suyo este latido. Porque, añorada Tercera División, nadie te tiene más ganas que el Montilla C.F.





El objetivo de mantenerte cerca de tu hogar ya lo tienes, pero, contra todo pronóstico, te han dado la oportunidad de dar un paso más y volver a casa antes de lo esperado. Sabes por experiencia propia que siempre hay porqué vivir, porqué soñar. Tienes recuerdos de sonrisas, también de llantos, y, a pesar de los vaivenes, la vida sigue igual. Te levantaste en la caída, vibraste en cada éxito y sigues convencido de tu nobleza, valor y furia como entidad.





Muchos estamos a tu lado, algunos ya no están. Para los que están, solamente se les puede dar las gracias, por mantener viva la llama del fútbol modesto en nuestra localidad. Para los que se fueron sin motivo, no hay problema, este barco sigue fletando ilusiones y acepta pasajeros con el corazón vinícola.





Diecisiete años estuvisteis juntos, Tercera División y Montilla C.F., cual buena familia; pero vuestros caminos se separaron por circunstancias que es mejor no recordar. Pese a ello, la vida siempre da una segunda oportunidad para remediar los errores del pasado. No obstante, mantén la calma, Montilla C.F., todo llega para el que sabe esperar.





“Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Porque este mi hijo moribundo era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado”.



JOSÉ LUIS GÁLVEZ POLO

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO) Ocho etapas tienes por delante. Este domingo es la primera. Sin prisa, paso a paso, como hasta ahora. Y si todo va bien, ojalá tu progenitor pueda decir para mediados de mayo aquello de