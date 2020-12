El comité intercentros reclama a la Junta que estabilice la plantilla de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

El comité intercentros de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir (ASAG), a la que pertenece el Hospital Comarcal de Montilla, ha denunciado la "nula disposición" de la Junta de Andalucía por estabilizar el empleo en sus centros hospitalarios tras dar a conocer la Oferta de Empleo Público (OPE) correspondiente a 2020, "con una tasa de reposición insuficiente para el año 2020".Según señala el comité intercentros, la oferta de empleo público recoge un total de 29 plazas correspondientes a la tasa de reposición del año 2020 de las cuales, tras la resolución de la provisión de estas plazas por promoción interna, quedaría como resultado 16 plazas para añadir a la oferta de estabilización ya aprobada en la agencia."Este número de plazas es del todo insuficiente y que no pueden aprobar las 16 plazas correspondientes a la tasa de reposición del año 2020 si, simultáneamente, no se aprueba sacar también a OPE las plazas restantes de 2017, 2018 y 2019, que añadirían 209 plazas más para su consolidación, por entender que ello supone una discriminación en la creación de empleo estable y de calidad entre nuestros profesionales y los del resto del Sistema Sanitario Público Andaluz", sostiene el comité a través de un comunicado.De esta forma, los organizaciones sindicales que forman el comité intercentros –SATSE, UGT, SMA, CCOO, CSIF, FATE y USAE– aseguran que la oferta de empleo realizada supondrá mantener "una precariedad laboral insostenible en la Agencia" que "no deja de ser un agravio comparativo infame".De este modo, recuerdan, el Proyecto de Presupuestos de la Junta de Andalucía permite que las plazas que hayan sido objeto de cómputo en la tasa de reposición de un ejercicio, que no hayan resultado adjudicadas por cualquier circunstancia y sigan estando ocupadas por personal temporal, "podrán volver a convocarse en los procesos selectivos dimanantes, de cualquiera de las tres ofertas de empleo público que se aprueben con posterioridad, a fin de favorecer la efectiva incorporación de nuevo personal"."El comité intercentros no comparte el argumento que esgrime la Agencia y la propia Administración, de manera torticera, discriminando y ninguneando a sus profesionales que están dejándose la piel en estos momentos tan duros de pandemia, abocándolos a mantener una precariedad e inestabilidad laboral", lamentan.Por todo ello, el comité solicita a la Junta de Andalucía que se incluya en la OPE las plazas correspondientes a la tasa de reposición de los ejercicios 2017, 2018, y 2019 ya aprobadas (209 plazas) a la presentada el pasado 20 de noviembre correspondientes al año 2020 (16 plazas).