La Junta de Andalucía anuncia un cribado masivo para la detección del coronavirus entre los montillanos

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Junta de Andalucía realizará un cribado masivo para detectar la presencia del coronavirus entre la población de Montilla, según anunció ayer el portavoz y consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. De esta forma, al igual que se ha venido realizando en otros municipios de la provincia de Córdoba, los vecinos de Montilla recibirán de forma aleatoria un sms convocándolos a la realización de las pruebas, si bien de momento no se ha dado a conocer un calendario para ello."El consejero de Salud ha informado en el Consejo de Gobierno que se ha aprobado el cribado en municipios Manilva, Baena, Montilla, Priego de Córdoba, Alcalá del Río, Olivares y la Puebla de Cazalla", detalló Bendodo sobre la medida aprobada por la cartera presidida por Jesús Aguirre.Además, Bendodo anunció que estos cribados estarán acompañados por la adquisición de ocho unidades móviles de respuesta ante el covid, una herramienta que comenzarán a funcionar la próxima semana con el objetivo de realizar test masivos –hasta 400 pruebas de antígenos diarias–, además de favorecer la campaña de vacunación frente a la gripe y el neumococo.En este sentido, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que desconoce cómo se realizará dicho cribado "del que hemos tenido conocimiento a través de los medios de comunicación". "Los datos en Montilla están mejorando sustancialmente y se ha pasado de una tasa de 600 positivos por cada 100.000 habitantes a situarse en 300, aunque cualquier medida es bienvenida y no vamos a polemizar si es necesaria o si es el momento", indicó Llamas.En concreto, según los datos facilitados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Montilla registró ayer 28 pruebas positivas en la última semana, una cifra que se eleva a 78 si se extiende el margen temporal a los últimos catorce días (uno más).En total, la localidad de la Campiña Sur cuenta desde el pasado mes de marzo a un total de 560 vecinos afectados por el covid-19 (tres más que ayer), con 254 personas curadas y once fallecidos, todos ellos en la Residencia-Hogar para Mayores San Rafael.