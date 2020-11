El príncipe quiere ser rey

Atco. Espeleño 1--2 Montilla C.F.

JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: MONTILLA C.F. / J.L. GÁLVEZ

El Montilla C.F. ha alzado la voz. En un partido de poder a poder, los hombres de Jesús Fernández asaltaban el feudo del líder, el Atlético Espeleño, para obtener un triunfo que permite a los montillanos asentarse en la zona alta de la clasificación y presentar su candidatura a los puestos de ascenso. Tras seis jornadas disputadas, el cuadro auriverde ha obtenido ya 4 triunfos, afrontando la recta final de la primera vuelta con unas sensaciones más que favorables.Así, el encuentro comenzó con novedades en el plantel vinícola, sobre todo en la línea de ataque, con la incorporación de Rafa Castillo a la zona ofensiva. En el bando local, la alineación mostró un equipo similar al de jornadas anteriores, confiando Juan Carlos Quero en los jugadores que hasta la fecha le hacían ser el primer clasificado. Con dos equipos ambiciosos y con dinamismo en su juego, la contienda tuvo un inicio de idas y venidas sobre sendas porterías.El conjunto local tuvo la primera opción en un balón mal despejado por José Rodríguez que se estrelló en un rival y se marchó por encima del larguero. Instantes después, el Montilla respondió con un balón al área que Nacho no conectó con la testa por escasos centímetros.A los diez minutos de juego, Tena realizó un disparo por encima del larguero. Posteriormente, llegó el turno del Montilla, con una jugada personal de Santi Vázquez que finalizó con un centro chut que atrapó el cancerbero local. Este carrusel de ocasiones concluyó con un remató de cabeza de Adriano dentro del área que se marchó fuera.Con esta perspectiva, el gol para un lado u otro era cuestión de tiempo y el Montilla, a los 18 minutos de juego, sí vio portería. Una falta desde el lateral del área espeleña era ejecutada a la perfección por Nacho. El atacante vinícola realizó un disparo ajustado que se coló en la portería local. Un gol de bella factura que trajo una inmensa alegría a la expedición auriverde.Once minutos después, el Montilla golpeó de nuevo. Varios rebotes dentro del área terminaban en un disparo de Nacho que entró en la portería del Espeleño tras colarse entre varias piernas de la defensa local. Doblete para el jugador visitante y un cero a dos en el electrónico que reflejaba la excepcional imagen mostrada por el Montilla desde el inicio.No obstante, el cuadro rojillo no se amedrentó a pesar de la distancia en el marcador y avisó a los montillanos con un disparo al palo de Carrasco a los 35 minutos de juego. Tres minutos después, Osuna acortó distancias tras un disparo a la escuadra en un balón que cayó rebotado en sus pies a la salida de un córner. Era el uno a dos.El tanto trajo momentos de dificultades para los de Jesús Fernández, ante un Espeleño ensanchado de moral y que rondó el área vinícola en la recta final del primer acto. Sin embargo, este Montilla, que tiene una fortaleza adquirida con el paso de las jornadas y con paciencia, estuvo cerca de ampliar la ventaja en el marcador. Una jugada de tiralíneas entre Jorge, Adri Delgado y Rafa Castillo visualizó un mano a mano de Castillo ante Corona que blocó el cancerbero local. Instantes después, el colegiado decretó el final del primer acto.Tras el paso por vestuarios, el paisaje era idéntico. Dos equipos muy activos, alegres en ataque y luchando cada balón en juego. El Montilla tuvo la primera ocasión del segundo tiempo a los 54 minutos. Jorge conectó con Nacho y el jugador astigitano cedió al hueco para Rafa Castillo, que en el mano a mano cruzó en demasía su disparo.El trabajo de Castillo fue continuo, bien acompañado por una medular comandada por un Javi Ruiz que electrocutaba las conexiones entre la medular y el ataque local. Esto unido a una defensa compacta, alejaron las opciones del Espeleño. Los minutos pasaron, el Montilla mantuvo el tipo y el cuadro local, pese a intentarlo, no obtuvo la igualada.Con el pitido final, la satisfacción en el rostro de los montillanos era lógica, sabedores que los doce puntos que suma el equipo en la clasificación permiten al conjunto montillano ser tercero en la tabla, a solo dos puntos del nuevo líder, la A.D. Cartaya.A pesar de ser un recién ascendido y de haber tenido que adaptarse a las exigencias de una nueva categoría, el Montilla sigue dando pasos hacia delante. La próxima jornada, el equipo auriverde visitará tierras sevillanas para enfrentarse al Écija Balompié, en el Estadio Municipal de San Pablo. Todo ello, el próximo domingo 6 de diciembre, a las 12.00 horas del mediodía.Corona, Tena, Carrasco, Fernando, Osuna, Juanito, Polaco, Antolín, Manolillo, Álex Molina y Adriano. También jugaron: Rafalillo, Cano y Vega.José Rodríguez, Ángel García, Jesús Robles, Pedro Caballero, Alfonso Carraña, Javi Ruiz, Adri Delgado, Santi Vázquez, Nacho, Jorge y Rafa Castillo. También jugaron: Soto, Juan, Chechu García, Antonio Vázquez y Pedraza.Nacho (m. 18);Nacho (m. 29);Osuna (m. 38).Medina Blanco, José Luis (Córdoba). Amonestó por parte local a Fernando, Osuna y al técnico, Juan Carlos Quero. Expulsó a Mejicano, portero suplente, en el minuto 53 por roja directa. En lo que respecta al bando visitante, los amonestados eran Alfonso Carraña, Jesús Robles, Javi Ruiz y Nacho.partido correspondiente a la sexta jornada del Subgrupo A del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Fútbol de Espiel, a puerta cerrada.