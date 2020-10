Buzón del lector | Eso que tú me das

Montilla Digital se hace eco en su Buzón del Lector de una carta abierta de José Luis Gálvez, colaborador de la sección de Deportes de este periódico, sobre el primer partido de la temporada que disputará mañana el Montilla Club de Fútbol ante la A.D. Cartaya. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.





Hoy me dirijo a ti para cerrar esta trilogía de cartas que nos hemos enviado. Lo reconozco, cuanto me hiciste sufrir. Ya te avisé que no sería fácil, que en este camino tan abrupto hacia la gloria te encontrarías dificultades, miedos, inquietudes y, sobre todo, fantasmas del pasado.





Pese a ello, diste un portazo a la tristeza, levantaste la mirada y con el rostro cubierto de heridas y abatido por el agotamiento, diste la vuelta a tu destino, regateaste al porvenir como mejor lo sabes a saber, con fútbol y goles. A tres minutos del final, escapaste de ese mundo de mentiras, donde era difícil conseguir lo que tú querías, de ese lugar donde nunca te dejaron convertirte en lo que eres. Al fin, dejaste la Primera Andaluza.





Contigo, Montilla C.F., que no me hablen de resistir, eres tú la resistencia personificada, no vengáis con lamentos, con este equipo hablo de sobrevivir. Al balcón de la soledad treparon muchos náufragos vinícolas, malheridos de tanto remar contra la adversidad. Hartos de un destino tan cruel en años anteriores, ellos, se alejaban de ti. ¡Hombres de poca fe!, no contaban con ese dulce regalo que llegaría de la manera que mejor se saborea.





Meses después, aquí estamos, Montilla C.F., preparados para seguir coronando montañas, y seguir conquistando escaleras, y ganar y ganar y ganar, y volver a ganar. Volveremos a llenar ese vacío que nos dejó el descenso de hace dos años, fingiremos que no nos fuimos, que aprendimos de los errores.





Ya me despido de ti, deseándote lo mejor en este nuevo camino. Gracias por devolvernos la ilusión, por ser tan fiel a tus principios y siempre luchar con nobleza, valor y furia. Hiciste de este mundo imperfecto un lugar donde besar tus éxitos fue una cura balsámica a nuestras dudas sobre si serías capaz o no.





Ya estás donde te mereces, no lo dejes escapar. Nunca olvidaré estos meses, porque eso que tú me das, no creo que lo tenga merecido, y por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Por fin, este Corazón Vinícola puede tener el Alma de Honor, y esto es posible, gracias a ti.









JOSÉ LUIS GÁLVEZ

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)



Hasta pronto, Montilla C.F.