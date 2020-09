El Ayuntamiento pone en marcha un Plan Director de Arbolado para analizar la situación de las zonas verdes

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

El Ayuntamiento de Montilla pondrá en marcha en los próximos meses el Plan Director de Arbolado, una herramienta que permitirá conocer la salubridad de las zonas verdes y ejemplares que existen en la ciudad y, al mismo tiempo, marcar las directrices que se deberán seguir en el futuro para que estos espacios tengan una funcionalidad en la vida diaria de la localidad.La actuación, que contará con un presupuesto de 30.000 euros procedentes de algunas de las partidas previstas en los Presupuestos Municipales de 2020 que no se han ejecutado como consecuencia del covid-19, se centrará en una primera fase en un diagnóstico de la situación del arbolado y las distintas zonas verdes de la ciudad, para iniciar una mejora del mismo."Este Plan Director era una necesidad que venía recogida en proyectos como la transformación del Parque Tierno Galván a través de la EDUSI pero que, sin embargo, no había contado con disponibilidad presupuestaria. Hemos considerado que, tras la caída de varios árboles con los últimos temporales, y contando que había partidas sin ejecutar, era necesario impulsar este plan", explicó ala delegada de Infraestructuras, Urbanismo y Medio Ambiente, Raquel Casado.En pleno proceso de redacción del pliego, la intención del equipo de gobierno es poder licitar el proyecto antes de que finalice el año. No será hasta entonces, señaló Casado, cuando se pueda determinar si la partida de 30.000 euros permitirá desarrollar algunas de las mejoras que se planteen tras el diagnóstico inicial.Asimismo, el futuro Plan Director de Arbolado recogerá otros aspectos importantes de cara al desarrollo de nuevas zonas verdes en la ciudad como la normativa técnica para la nueva instalación de arbolado y mantenimiento de zonas verdes.Con ello, explicó la edil, se pretende dotar de una funcionalidad al arbolado, a la vez que se evalúa la sostenibilidad de algunas especies. "No queremos que las plantas y árboles sean un elemento decorativo más, sino que se adapten a su entorno, tengan una función dentro de la ciudad, y estén adaptados al clima para evitar un consumo excesivo de agua o especies invasoras, por ejemplo", aclaró Casado.