Mercedes Obies | Cuídate

MERCEDES OBIES

Si lo necesitas, llora y saca todo lo malo. Que no te dé vergüenza mostrarte rota. Cuídate, mímate y dedícate ahora todo el tiempo del mundo, todo el que necesites. Deja de dar explicaciones, de cargar con problemas ajenos. Cuida de ti: de tu paz, de tu ser.Te prometo que los problemas son temporales aunque ahora te parezcan eternos. Te prometo que pasará. No puedo decirte cuándo, pero pasará. Y llegará el día en el que duela menos. Llegará ese día en el que te levantes con más ganas de ti que de cualquiera. Y sé que llegará porque hoy estás más fuerte que ayer y sé que mañana será un poco mejor.Y no te preocupes si vuelves a llorar. Tal vez necesites que te den ese abrazo que te reconstruye y te hace la vida un poco más fácil. No te preocupes si suena esa canción que te hace llorar por todos los recuerdos que te trae. Es de valientes enfrentarse a algo sabiendo que aún nos duele y quizás sea eso lo que necesites: escucharte una vez más y sacar todo lo que te atrapa por dentro.Con cariño, tu yo de hace cinco minutos.