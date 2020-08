Buzón del Lector | Incertidumbre por el covid-19

AURORA PÉREZ VÍBORA

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

se hace eco en sude una carta remitida por una vecina que comparte sus inquietudes sobre la situación que se vive en la localidad a causa de la pandemia por el coronavirus. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Es la primera vez que dirijo un escrito a un medio de comunicación como, por lo que si comento algún fallo, les ruego que me perdonen. Pero necesito saber, al igual que muchas personas, cuándo las autoridades nos van a decir la verdad sobre los casos de contagios por coronavirus que tenemos en Montilla.También me gustaría saber cuándo el alcalde y el resto de partidos políticos van a hacer algo para que no tengamos tantos contagios como dice la Consejería de Salud y Familias que hay en Montilla. ¿Habrá que esperar a que ocurra lo de la primera vez que, en unas horas, toda España estaba confinada? Aquí fallecieron once personas mayores y no se pudo hacer nada por ellas. ¿Hasta cuándo vamos a estar así?El Ayuntamiento impide también que el único transporte público que teníamos no pueda pasar por la calle principal de Montilla, la Corredera, que ha quedado como calle peatonal. Pero es que caminando tampoco podemos algunas veces, que hasta tenemos que pedir por favor que nos dejan pasar, ya que las personas que se sientan en las cafeterías ocupan toda la acera y parte de la calzada.Y es que se juntan tantas sillas y mesas que, para mantener la distancia que recomiendan de metro y medio o dos metros, dejan al resto de peatones sin espacio. Luego, por ejemplo, vas a un sitio público como el Ayuntamiento o el Ambulatorio y las medidas de seguridad son tan estrictas que dan hasta miedo.Señoras y señores que tienen un cargo político: les pido por favor que no le echen la culpa por lo que está ocurriendo con la pandemia únicamente al partido que en estos momentos está gobernando. Y que en vez de echar piedras al tejado del vecino, se pongan a trabajar para frenar tantos contagiados por coronavirus como tenemos en Montilla.Con respecto a la mascarilla me gustaría decir que ya somos muchas las personas que tenemos la cara levantada de tenerla tanto tiempo puesta con el calor que hace. Y eso que solo estamos saliendo por necesidad: para hacer gestiones en bancos, para ir a Correos, a tiendas de alimentación, a la farmacia... Por cierto, que me gustaría hacer un llamamiento a los supermercados que tenemos en Montilla y pedirles que no dejen entrar a tantas personas juntas, ya que, por desgracia, no se pueden respetar las medidas de seguridad.Por último, me gustaría dar las gracias apor darnos la oportunidad de poder publicar nuestra opinión sobre lo que está pasando en nuestro pueblo.