Buzón del Lector | Sin ambulancia en Montilla

MERCEDES LUQUE VÍLCHEZ

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

se hace eco en sude una denuncia sobre el reducido número de ambulancias con las que cuenta el Hospital de Montilla, un hecho que pudo contribuir al fallecimiento de un vecino de la localidad el pasado 27 de junio. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.El motivo de este escrito no es otro que el de manifestar el malestar existente entre los familiares de Manuel Luque Ponferrada, que falleció el pasado 27 de junio tras haber esperado durante más de 40 minutos una ambulancia que pudiera asistirlo.Desde nuestro punto de vista, no se pusieron todos los medios al alcance del paciente para poder salvarle la vida. De hecho, los familiares llamaron en reiteradas ocasiones al Servicio de Emergencias para hacerles saber la gravedad que presentaba. Pese a ello, en ningún momento se les ofreció la posibilidad de trasladarlo en un helicóptero medicalizado.Por otro lado, y ante la falta de disponibilidad de ambulancias en el Hospital de Montilla –centro que estaba a menos de cinco minutos del lugar donde se encontraba el paciente–, la solución que ofreció el Servicio de Emergencias fue dar aviso a una ambulancia (muy básica) de Lucena.Cuando dicha ambulancia llegó al lugar de los hechos, habían pasado ya más de 40 minutos desde el primer aviso y el paciente había estado mucho tiempo sin oxígeno. Para la familia resultó frustrante comprobar el reducido número de ambulancias con las que cuenta el Hospital de Montilla, que atiende a las poblaciones de Montilla, Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montemayor, La Rambla y Montalbán.Aun sin poder asegurar que, de haber llegado antes la ambulancia el resultado hubiera sido otro, los familiares creen que debería considerarse como mala praxis médica este retraso significativo del transporte sanitario. El deseo de los familiares es que situaciones como ésta no vuelvan a ocurrir e, igualmente, quieren mostrar su agradecimiento a todas las personas que en aquel momento ofrecieron su ayuda.