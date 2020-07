Buzón del Lector | Aceras intransitables en Montilla

RAFAEL NAVASFRÍAS LÓPEZ

se hace eco en sude una queja sobre las dificultades para transitar que se encuentran algunos peatones en la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si quiere, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía.Quiero resaltar por medio de estas líneas la falta de previsión de los responsables del área de Obras del Ayuntamiento de Montilla y, también, la falta de civismo de unos cuantos vecinos que propician una incómoda situación con la que me encuentro cada vez que salgo a pasear con mi familia por la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo.Como se puede apreciar en las fotografías, es imposible que alguien con silla de ruedas, un cochecito de bebé o cualquier persona que necesite ayuda para caminar pueda pasar por este tramo de la avenida, ya que se instaló un banco frente a esa adelfa y, diariamente, hay coches aparcados que impiden el tránsito peatonal.Y todo esto, en seis metros de acera –posiblemente, de las más anchas que hay en el pueblo–, de la que nos tenemos que bajar para dar de lado a estos obstáculos y seguir nuestro camino por la carretera, poniéndonos así en peligro.Más adelante, pero en la acera de enfrente, cerca de la guardería, nos encontramos con una acera formada con diferentes terminaciones, también con una anchura total de unos seis metros, en la que, sin embargo, hay que ir sorteando escalones, coches, furgonetas y ciclomotores mal aparcados, ya que ocupan espacios por donde, se supone, solo deberían transitar peatones.Y ahora viene mi pregunta: ¿si estos vehículos estuvieran aparcados, de esta manera, en cualquier calle del centro urbano se pondría algún remedio por parte de la Policía Local para que no volviera a suceder o esta parte del pueblo no importa?