Educación envía instrucciones a los centros docentes para el periodo de suspensión de las clases presenciales

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía ha elaborado unas instrucciones para garantizar la organización y funcionamiento de los centros durante el periodo de suspensión de la actividad docente presencial como consecuencia de las medidas establecidas a raíz del virus COVID-19. Estas instrucciones serán de aplicación entre el 16 y el 27 de marzo, ambos inclusive.Esta instrucción es de aplicación en los centros públicos de titularidad de la Junta de Andalucía, de otras administraciones públicas, los centros privados concertados y los servicios, programas y actividades de la administración educativa.Respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje los centros educativos, en el ámbito de su autonomía, adoptarán las medidas que consideren más adecuadas para garantizar la continuidad de este proceso. Para ello, tendrán en cuenta la edad del alumnado, la tipología del centro, la etapa y el tipo de enseñanza, entre otros.Asimismo, los equipos docentes adaptarán las tareas y actividades de manera que puedan ser desarrolladas por el alumnado en su domicilio y se informá a los estudiantes de la forma en que llevarán a cabo la presentación y entrega de las mismas. Así, preferentemente se utilizarán medios electrónicos como pueden ser las herramientas Séneca/Pasen y el resto de aplicaciones utilizadas habitualmente para la comunicación con la comunidad educativa.En cuanto a la coordinación docente se llevará a cabo en cada centro, dentro del ámbito de su autonomía pedagógica y de gestión, priorizando el uso de medios electrónicos.Igualmente, los centros docentes disponen de materiales alojados en la web de la Consejería que podrán utilizar como apoyo y acompañamiento para el desarrollo del currículo. Esto materiales se encuentran accesibles en elLa Junta recomienda a los centros docentes utilizar la plataforma educativa de la Consejería de Educación y Deporte, a la que se podrá acceder. Esta plataforma está basada en la tecnología, para facilitar la continuidad del aprendizaje. Dicho entorno permite al profesorado proporcionar material y contenido didáctico en formato digital e interactuar con el alumnado a través de un sistema de videoconferencia. Para facilitar este proceso, se pondrá a disposición de la comunidad educativa un espacio web.Además, los centros educativos facilitarán al alumnado y a las familias información en relación con los diversos recursos disponibles, para que puedan apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje desde sus domicilios.En los casos en que sea posible, se informará a las familias de los trabajos, tareas y pruebas a realizar por los alumnos a través del Cuaderno de Séneca, para que puedan llevar un seguimiento del trabajo del alumnado. En todo caso, se facilitará a las familias el acceso al material didáctico que sea necesario para la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.Por otra parte, los centros docentes deberán prestar una especial atención a la tutorización del alumnado de segundo de Bachillerato así como aquel susceptible de presentarse a las Pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad.Sobre la información a las familias y al alumnado sobre el proceso de evaluación continúa, en el caso de coincidir el periodo de suspensión con las fechas establecidas por el centro, se arbitrarán las medidas para hacerles llegar esta información.Para la organización y funcionamiento de los centros se promoverá el sistema de teletrabajo entre el personal docente y el de administración y servicios, siempre que sea compatible con la continuidad de las actividades educativas previstas. Este mismo sistema se utilizará para las actuaciones necesarias para la gestión del centro, adoptando por el equipo directivo las medidas que se consideren oportunas en aquellas que requieran la presencia física de personal en el centro.Durante el periodo de suspensión de la actividad docente presencial, los centros continuarán desarrollando su actividad administrativa, y en particular, el procedimiento de escolarización y a las convocatorias abiertas que supongan la presentación de documentación en los centros educativos.Siempre que sea posible, se recomendará a las familias por los cauces de comunicación indicados anteriormente, que utilicen preferentemente los formularios de solicitud telemática disponibles en lugar de acudir a los centros educativos.La Consejería de Educación y Deporte ha suspendido también todos los usos de las instalaciones de los centros docentes fuera del horario escolar: aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los centros docentes públicos andaluces. Además, de los servicios complementarios de la enseñanza, y en general todos los planes, programas, proyectos y servicios que requieran la presencia del alumnado en el centro.Las residencias escolares y las escuelas hogar suspenderán su actividad por el mismo periodo que el de la actividad docente presencial.Respecto a los servicios de apoyo a la educación, las instrucciones establecen que los equipos de orientación educativa y los centros de profesorado desarrollarán sus funciones siempre que sea posible utilizando el sistema de teletrabajo y los asesores y asesoras de formación, en la medida que sea posible, se pondrán a disposición del profesorado de los centros educativos para el apoyo en la utilización de los medios y herramientas establecidos.Se suspenden también as actividades formativas en empresas correspondientes a los módulos de Formación Profesional en centros de trabajo, a los proyectos de Formación Profesional Dual y a los módulos de prácticas externas de las enseñanzas de régimen especial. Durante este periodo excepcional se realizarán actividades no presenciales programadas por el profesorado responsable del seguimiento.En el caso de que durante el periodo de suspensión de la actividad docente presencial estuviera prevista la realización de pruebas para la obtención de titulaciones o para el acceso a enseñanzas, éstas estarán sujetas a una posible reprogramación de las fechas dependiendo de la duración de estas circunstancias excepcionales. En este caso se anunciará la fecha de dicha convocatoria en la página web de la Consejería de Educación y Deporte, con antelación suficiente.Los directores y directoras de los centros darán traslado a la comunidad educativa del contenido de la presente instrucción. La inspección educativa desarrollará sus funciones y atribuciones en los términos establecidos en la normativa que le es de aplicación, con excepción de lo relativo a las visitas y a las reuniones en los centros educativos. Además, serán los encargados de asesorar a los centros docentes y de velar por la aplicación de lo dispuesto en esta instrucción.Los centros docentes de titularidad privada no sostenidos con fondos públicos adecuarán el contenido de la instrucción a su propia organización en consideración a la legislación específica que la regula y en atención al Estado de alarma decretado ayer por el Gobierno de España.