Maravillas del mundo: las paradas más impresionantes en un crucero de lujo

El coliseo y el foro romano (Roma, Italia)

La acrópolis de Atenas (Atenas, Grecia)

Las pirámides de Giza (El Cairo, Egipto)

La Sagrada Familia (Barcelona, España)

Santa Sofía de Estambul (Estambul, Turquía)

Las murallas de Dubrovnik (Dubrovnik, Croacia)

Los fiordos noruegos (Ålesund, Noruega)

Viajar en un crucero de lujo es una experiencia bastante diferente que hacerlo en un crucero convencional. Suelen sery, normalmente, cuentan con una. Asimismo, al contar con un tamaño más bien reducido, estos barcos pueden acceder a todo tipo de puertos, desde losy alejados de las grandes zonas turísticas hasta los destinos más conocidos del mundo.Además, cuando disfrutas de unas vacaciones en un crucero de lujo, a pesar de que puedes hacer todo tipo de actividades a bordo, es más fácil relajarte y desconectar, ya que es. Es decir, para acceder a los servicios que se ofrecen en el navío, no es necesario hacer colas interminables, como sucede en otro tipo de cruceros. Del mismo modo, el personal de la tripulación siempre está atento para ayudarte en todo momento o para resolver cualquier duda que puedas tener.Por supuesto, a bordo de un crucero de lujo, también tienes la posibilidad deen las excursiones a tierra que ofrecen dentro del itinerario de lugares de destino. Puedes descubrir todo tipo de maravillas ubicadas en las ciudades más históricas del mundo, como, pero también destinos menos convencionales y más apartados, como, por ejemplo,. Por este motivo, hemos hablado con los profesionales de Cruceros Lujo Travel para explicarte cuáles son las paradas más impresionantes que puedes disfrutar en un crucero de lujo.Roma es una de las ciudades más visitadas de todo el planeta y una de las paradas más impresionantes que ver gracias a. Y no es de extrañar, ya que, entre sus calles puedes encontrar algunas de las maravillas del mundo. Sin embargo, entre todas ellas, el icono más reconocible y representativo de esta ciudad es el Coliseo, también conocido como. Se trata de un anfiteatro de 48 metros de altura, que fue construido en el siglo I, ya en época imperial.Se encuentra al este del foro romano y esde todos los que se construyeron a lo largo de todo el imperio en las distintas provincias. De hecho,, ya que reúne importantes edificios dedicados al gobierno, como las Basílicas Julia y Emílica o la Curia Julia, en la que residía el Senado.Otros edificios estaban dedicados al comercio y otros estaban dedicados al culto religioso, como el templo de Cástor y Pólux, el de Rómulo, el de Saturno o el de Vesta. A pesar de que se encuentra en ruinas, es posible ver la planta de los distintos edificios y algunas de las columnas y dinteles que se alzan imponentes. Asimismo, tey admirar los relieves escultóricos que contienen.Por así decirlo, es el equivalente griego al Coliseo y el foro romano y una de las maravillas del mundo que no te puedes perder si buscas las paradas más impresionantes que ver en un crucero de lujo. Por así decirlo, se trata del. Se encuentra elevada en altura en la cima de una colina llamada Cecropia, por lo que, además de su, podemos destacar la funciónfrente a los ataques de otros poblados.Te recomendamos subir para admirar algunos de los templos más importantes de la Antigüedad, que, sin lugar a dudas, forman parte de las maravillas del mundo que no te puedes perder al viajar en un crucero de lujo. Entre ellos, te aconsejamos deleitarte con las, un templo de grandes dimensiones dedicado a Atenea Partenos, que fue construido a mediados del siglo V a.C. y que, en su momento, contenía una impresionante escultura de esta diosa elaborada en oro y marfil por el escultor Fidias.También te recomendamos visitar el, un templo de dimensiones medianas, que está dedicado a la diosa Atenea Polias, Poseidón y a Erecteo. Se caracteriza por su planta irregular y por sus tres pórticos. Además, en uno de sus lados, puedes encontrar la tribuna de las Cariátides, que son estatuas-columna de chicas jóvenes. De la misma manera, tampoco te puedes perder el otro templo famoso que se encuentra en la Acrópolis: el, que es de orden jónico y que, como los anteriores, data del siglo V a.C.Al igual que ocurre en Italia y Grecia, en Egipto también existe una gran cantidad de ubicaciones que merece mucho la pena visitar. Sin embargo, ninguna es tan llamativa como las Pirámides de Giza, que, en la actualidad, son. Las pirámides se concibieron como tumbas monumentales que se reservaban para los faraones más poderosos de la civilización egipcia, como Keops.De hecho, laestá dedicada a este poderoso faraón y está ubicada en la necrópolis de Giza, en las afueras de la ciudad de El Cairo. Fue. Mantuvo esta consideración hasta el siglo XIV, cuando se construyó la Catedral de Lincoln, en Inglaterra, gracias a la introducción del estilo gótico en la arquitectura religiosa y a su torre principal y su chapitel de madera, en la actualidad perdido, que alcanzaba los 160 metros de altura.Junto a esta, podemos encontrar otra de dimensiones muy similares, aunque ligeramente más pequeña:, que, pese a que parece más alta, en realidad está construida sobre una ligera elevación del terreno. Por lo tanto, es la segunda pirámide más grande del mundo, con sus 136 metros de altura. Junto a estas, podemos encontrar la que se levantó para albergar los restos del faraón(Menkaura), que era hijo de Kefrén y, a su vez, nieto de Keops. Con sus 61 metros de altura, es la más pequeña de las que se pueden encontrar en la necrópolis de Giza, pero merece la pena valorarla en su conjunto con las otras dos.Pasamos a. Ubicado en la ciudad de Barcelona y, todavía sin terminar de construir, se encuentra entre los templos cristianos más altos del mundo y se espera que, cuando termine su construcción, sea el más alto del mundo y el edificio de mayor altura de la ciudad de Barcelona.Fue proyectado por el archiconocido arquitecto modernistay su construcción empezó a finales del siglo XIX. Te recomendamos admirar sus fachadas exteriores y sus torres y, sin duda, entrar en su interior para admirar la altura de sus naves, sus bóvedas, columnas y, por supuesto, la incidencia de la luz, que proviene de las vidrieras de colores y le da al interior un aire irreal y místico.Estambul, ciudad que, antiguamente, recibía el nombre de Constantinopla, fue la capital del Imperio Bizantino, tras la caída del Imperio Romano de Occidente. En ella, se encuentra, que ha sido utilizado como catedral y, en la actualidad, como mezquita: la basílica de Santa Sofía de Estambul.Se trata de un, de planta basilical, que cuenta con tres naves y que se reconoce fácilmente por poseer una. Su interior es un impresionante espacio diáfano que contiene murales dede gran calidad que datan de época bizantina, como el mosaico de la Virgen y el Niño.Nos trasladamos a Dubrovnik, una de las ciudades más importantes de la costa de Croacia. Esta ciudad es famosa por poseer un. Sin embargo, una de las maravillas del mundo que puedes descubrir a lo largo de un crucero de lujo es, sin lugar a dudas,, de dos kilómetros de largo, que rodean el casco antiguo de la ciudad y que puedes visitar sin problemas. Allí, puedes descubrir torres defensivas y fortalezas medievales, así como las puertas de acceso más importantes de la ciudad: laY como todo no va a ser visitar obras de arte arquitectónicas y monumentos relevantes que forman parte de la cultura y del patrimonio de la humanidad, vamos a cerrar nuestra lista con una de las. En las costas de Noruega puedes descubrir algunas de las paradas más impresionantes en un crucero de lujo, como, por ejemplo,Se trata de un lugar tranquilo donde puedes descubrir la, caracterizado por imponentes acantilados verticales sobre las aguas del mar. Los paisajes resultan especialmente interesantes en otoño, cuando los bosques caducifolios adquieren un color amarillo o anaranjado. También resulta atractivo descubrir estas tierras en invierno, cuando puedes observar los paisajes nevados.