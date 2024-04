Eva Lara: siete años a la vanguardia del sector inmobiliario en Montilla

Siete años de trayectoria

Una montillana muy implicada con su ciudad

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La elección de una vivienda –ya sea como hogar permanente, para una estancia temporal o con fines de inversión– pasa por ser una de las decisiones más importantes en la vida de muchas personas. Una decisión que, además, entraña ciertos riesgos si no se cuentan con los conocimientos necesarios acerca de un mercado tan complejo y cambiante como el inmobiliario.Por fortuna, Eva Lara Asesora Personal Inmobiliaria se erige como una guía de absoluta confianza, en toda una especialista a la hora de encontrar no ya meros inmuebles o locales, sino hogares perfectos para que cada persona o cada familia pueda cumplir con sus metas y hacer realidad sus sueños."Tomar una decisión tan importante como la elección de vivienda puede ser excesivamente arriesgado si no se está completamente familiarizado con los entresijos de este mercado", reconoce Eva Lara, que atesora una amplia trayectoria profesional en este sector que, hace ahora casi siete años, quiso cristalizar en una asesoría personalizada que, desde entonces, marca tendencia en Montilla y en muchas de las localidades del entorno."Como asesora personal inmobiliaria pongo a disposición de mis clientes un sistema exclusivo, diseñado para descubrir la vivienda que se adapta perfectamente a las necesidades de cada persona, considerando no solo sus preferencias personales sino, también, otros factores clave que pueden determinar la elección de un inmueble u otro", explica la especialista.Pero la labor de Eva Lara no se limita a comprender las preferencias personales de sus clientes: también considera otros aspectos fundamentales que pueden influir en la elección de una propiedad. Detalles como la ubicación, el estado del mercado, las tendencias de inversión o el potencial de revalorización son cuidadosamente evaluados por Eva Lara, quien utiliza su experiencia contrastada y su amplio conocimiento del mercado local inmobiliario para ofrecer recomendaciones fundamentadas y estratégicas.Además, Eva Lara entiende que el proceso de búsqueda de una vivienda puede ser "abrumador" y "estresante" para muchas personas. "Por eso nos comprometemos siempre a acompañar a nuestros clientes en cada paso del camino", relata la profesional montillana que, además de ofrecer asesoramiento especializado, trata de facilitar los trámites para que el proceso de venta o de adquisición sea lo más fluido posible.Pero más allá de su habilidad para encontrar la vivienda perfecta, lo que distingue a Eva Lara es su pasión por lo que hace y su compromiso con el bienestar y la satisfacción de sus clientes. "No se trata simplemente de cerrar una venta, sino de ayudar a cualquier persona a encontrar un lugar al que pueda llamar hogar, un espacio donde pueda construir recuerdos y cumplir sus sueños", comenta convencida.Los testimonios de sus clientes son un reflejo elocuente de su éxito y su impacto positivo en la vida de quienes recurren a Eva Lara en su aventura inmobiliaria. De hecho, como puede constatarse en las reseñas de varias webs y redes sociales, muchas personas elogian su profesionalidad, su dedicación y su capacidad para superar expectativas."Nuestra cartera de clientes, a día de hoy, es muy amplia y, sin duda, el hecho de que nos recomienden representa la mejor publicidad a la que cualquier empresa puede aspirar", afirma Eva Lara, quien resalta también que "algo estaremos haciendo bien cuando el resto de inmobiliarias, no solo de Montilla, siguen nuestras metodologías de trabajo".Tras conocer el sector inmobiliario, Eva Lara decidió en agosto de 2017 emprender su propio proyecto con la idea de "modernizar" un mercado que, a su juicio, estaba obsoleto. "Si echamos la vista atrás, recordaremos que el sector inmobiliario en Montilla no innovaba en absoluto y seguía recurriendo a técnicas y procedimientos arcaicos en muchos sentidos", sostiene la profesional montillana."Decidimos embarcarnos en esta aventura con la intención de modernizar un sector que conocíamos a la perfección, para darle una perspectiva más actual y cuidando detalles que, hasta ese momento, parecía que habían pasado desapercibidos, como los reportajes fotográficos u otras técnicas más novedosas", relata Eva Lara, en alusión al, una técnica de marketing inmobiliario que se utiliza para preparar una casa o un apartamento con el objetivo de hacerlo más atractivo para los posibles compradores o inquilinos.Otro de los servicios esenciales que presta Eva Lara Asesora Personal Inmobiliaria se centra en las personas que desean poner a la venta una vivienda o un local comercial. "Nosotros hacemos tasaciones y valoraciones con precio de mercado para informar a nuestros clientes acerca de la horquilla de precio en la que pueden moverse y que, de este modo, la operación les resulte rentable", detalla la profesional montillana."El objetivo, en este sentido, suele ser doble: vender la vivienda al mejor precio y en el menor tiempo posible", reconoce Eva Lara, quien acompaña durante todo el proceso a los propietarios que desean poner a la venta un inmueble para que la operación se cierre con éxito. "Por eso, para los clientes que lo necesitan, ofrecemos también asesoramiento financiero e, incluso, les ayudamos a buscar las hipotecas que mejor puedan adaptarse a su situación particular", añade.Nacida en Montilla en 1975, Eva Lara es madre de tres hijos y, desde siempre, se ha mostrado muy orgullosa de sus raíces. No en vano, desde que dirige su empresa ha colaborado con multitud de iniciativas sociales, culturales y deportivas impulsadas por distintas asociaciones y clubes de la localidad.De igual modo, esta profesional montillana ha encontrado en la redes sociales el "aliado perfecto" para dar a conocer su amplia gama de servicios y propiciar un trato mucho más personalizado. "Llegamos a muchos más sitios porque, lógicamente, nuestro escaparate, a día de hoy, es Internet", reconoce Eva Lara.Pero la labor de esta emprendedora montillana trasciende la mera búsqueda de una propiedad. "Realmente se trata de un proceso meticuloso, ya que no solo hay que tomar en consideración las preferencias personales de cada cliente, sino también otros factores cruciales que pueden influir en la elección final, ya sea para convertir la vivienda en un hogar permanente, para una estancia temporal o con fines de inversión".Su enfoque personalizado comienza con una comprensión profunda de las necesidades y deseos de cada persona. Y Eva Lara se toma el tiempo necesario para conocer a fondo sus preferencias, sus expectativas y sus sueños relacionados con su futura vivienda. "Esta dedicación no solo crea una relación de confianza, sino que también proporciona la base sobre la cual construir una búsqueda efectiva y exitosa", admite.Las personas interesadas en contactar con Eva Lara Asesora Personal Inmobiliaria pueden escribir un mensaje de WhatsApp o llamar al teléfono 626 702 689, así como escribir un correo a info@evalarainmobiliaria.com . También se puede concertar una cita en sus oficinas, ubicadas en el Edificio Nueva Andalucía (Avenida de Andalucía, 30 - 3°A de Montilla) o visitar su página web