El Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno" se alza con el título de la Liga Fomento en la categoría Alevín

Paquillo Moreno, un referente del deporte local

El Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno" escribió ayer con letras de oro un nuevo capítulo en su exitosa trayectoria. Y es que la entidad se proclamó vencedora de la Liga Fomento de Fútbol Femenino en la categoría Alevín, un logro que supone el primer título liguero en la historia del club."Hoy no podemos estar más orgullosas del trabajo de este grupo, tanto de las jugadoras como del cuerpo técnico", reconocían ayer desde el Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno", toda vez que agradecían a todos los clubes participantes "el ambiente tan recreativo y saludable que cada fin de semana hemos compartido".El Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno" nació en Montilla en el mes de mayo del año 2011 con el objetivo de fomentar la practica deportiva de la mujer montillana, cubriendo las necesidades deportivas de todos los grupos de edad existentes en la población femenina. El club está formado por un grupo de vecinos de Montilla, unos relacionados en el pasado con el fútbol femenino y otros que siguen en este mundo aunque en otras localidades vecinas.Además de potenciar entre las mujeres la practica del fútbol, el colectivo se ha marcado como objetivo el de defender los derechos de la mujer deportista. "Es un club formado por mujeres y por hombres con la idea de trabajar exclusivamente para la mujer y para el deporte, en este caso, el fútbol", resaltan desde la entidad.En el año 2016, la Diputación de Cordoba otorgó el Premio "Cordoba en Igualdad" al Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno" por su trayectoria en el ambito sociocultural, unos galardones que distinguen a personas, colectivos, entidades o instituciones de la provincia de Córdoba que, por su sensibilidad y trabajo por los derechos de las mujeres, la no discriminación por razón de orientación sexual o por la igualdad de oportunidades para ambos géneros han desempeñado sus iniciativas en el ámbito sociocultural, económico, educativo o de la comunicación.El Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno" rinde homenaje en su propia nomenclatura a Francisco Polonio Luque, más conocido como "Paquillo Moreno", un hombre que ha entregado toda su vida a formar a generaciones de futbolistas de la localidad. Jugador del desparecido Alvear Deportivo, en los años sesenta pasaría a ser miembro de la Junta Directiva de esta entidad, tomando posteriormente el testigo en el órgano rector del Montilla Club de Fútbol, que daba sus primeros pasos como entidad.Nacido en Montilla el 9 de julio de 1941, Paquillo Moreno fue, hasta su jubilación, albañil de profesión y ha sido siempre deportista de vocación. No en vano, ha dedicado gran parte de su vida al deporte montillano y, en especial, al fútbol. Sus inicios deportivos se remontan a los años cincuenta, concretamente al año 1954 cuando, siendo trabajador de Bodegas Alvear, ayuda a crear el equipo C.B. Alvear, en el que da sus primeros pasos como jugador.Su verdadero auge se produjo cuando comienza a fomentar la cantera, es decir, el fútbol base, llegando a lo más alto en su etapa de Juveniles, cuando logró el ascenso a Primera División Nacional. Años más tarde, formaría parte del mítico ascenso del Montilla Vinícola a Tercera División Nacional, al ser integrante de la Junta Directiva.Paquillo Moreno siguió compaginando sus tareas en el club amarillo con las tareas de monitor escolar en el CEIP Gran Capitán, un centro educativo que llegó a convertirse en todo un referente deportivo no solo en la provincia de Córdoba sino, también, en buena parte de Andalucía.Junto a uno de sus amigos, José María Castro Amo , más conocido como, el centro educativo de la Barriada de El Gran Capitán llegó a alzarse con varios títulos, tales como el Campeonato de Andalucía en Fútbol Infantil Escolar (1984-1985) o el Campeonato de Andalucía en Fútbol Cadete (1985-1986), llegando a disputar el Campeonato de España en representación de Andalucía.Posteriormente, Paquillo Moreno decidió fundar un club de fútbol, junto a la Asociación de Vecinos Gran Capitán, con el objetivo de fomentar la cantera y aprovechar el talento de los jugadores del colegio. De este modo, Francisco Polonio fue pionero en el desarrollo y en la promoción del fútbol femenino en la provincia de Córdoba, con la inestimable colaboración de la Asociación Cultural Deportiva Mondelia y del Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla.Socio fundador de la Peña Barcelonista de Montilla y socio de honor del Club Salto de Comba de Montilla, este incansable colaborador del deporte local fue designado en 2021 como embajador del Plan para la Reactivación Socioeconómica #Remontamos , una iniciativa del Ayuntamiento de Montilla.